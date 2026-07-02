Yrkesarbetare inom anläggning och asfalt
Göteborgs Väg- Och Anläggningsbyrå AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Göteborg
2026-07-02
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GVAB växer och söker nu fler yrkesarbetare med erfarenhet inom anläggning och/eller beläggning (asfalt).
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet står i fokus. Vi utför varierande projekt och söker dig som är ansvarstagande, samarbetsvillig och trivs i en praktisk arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av anläggnings- eller asfaltarbeten
Är noggrann och har ett gott säkerhetstänk
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande om du har ytterligare behörigheter)
Vi erbjuder:
Ett stabilt och växande företag
Trevliga kollegor och god sammanhållning
Varierande arbetsuppgifter
Möjligheter till utbildning och utveckling
Vill du vara med och bidra till att GVAB fortsätter leverera hög kvalitet till våra kunder? Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@gvab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Väg- Och Anläggningsbyrå AB
(org.nr 556156-1795), http://www.gvab.com
417 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Diverse arbetsplatser runt om Göteborg med omnejd Jobbnummer
9988478