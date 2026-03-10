Yrkesarbetare inom anläggning & betong - Göteborg med omnejd
Bygg framtidens infrastruktur med GVV
Är du anläggare, betongarbetare eller väg- och anläggningsarbetare? Vill du arbeta med kvalificerade infrastrukturprojekt där yrkesskicklighet verkligen gör skillnad?
GVV söker nu yrkesarbetare till våra projekt i Göteborg med omnejd.
Vi arbetar med broar, kajer, färjelägen, vattenverk och andra tunga anläggningskonstruktioner. Här får du arbeta med tekniskt krävande betong- och anläggningsarbeten i projekt som ska hålla i generationer.
Dags för något bättre?
Jobbar du idag i ett större bolag men vill närmare besluten och slippa onödig byråkrati?
På GVV leds projekten av personer som själva har bakgrund i produktionen. Vi vet vad som krävs ute på arbetsplatsen och vi driver projekt med respekt för yrket.
Med stabil orderingång erbjuder vi långsiktighet och trygghet.
Projekt & arbetsuppgifter
Vi verkar primärt i Stor-Göteborg.
Arbetet innebär resor och arbete på annan ort som en naturlig del av tjänsten.
Du kommer att arbeta med:
Formarbete
Armering
Gjutning
Betongreparationer
Bro- och anläggningskonstruktioner
Nyproduktion och renovering inom infrastruktur
Vi arbetar i mindre team där varje person har en viktig roll och där du får ta ansvar och vara delaktig genom hela projektet.
Se våra projekt och möt våra medarbetare på vår hemsida, där får du en tydligare bild av hur det är att arbeta på GVV.
Vem söker vi?Senior yrkesarbetare
Du har erfarenhet inom anläggning, betong eller infrastruktur och är trygg i din yrkesroll. Du vill arbeta i ett bolag där kompetens värderas och där besluten tas nära produktionen.
Junior med driv
Du har kanske arbetat några år inom bygg/anläggning, eller är i början av din karriär, och vill utvecklas inom betong och anläggningsprojekt. Vi värdesätter rätt inställning, ansvarstagande och viljan att lära.Publiceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Praktisk erfarenhet inom bygg/anläggning eller stark vilja att utvecklas inom yrket
Meriterande
Erfarenhet som anläggare, betongarbetare eller broarbetare
Yrkesbevis (BYN eller motsvarande)
BE-körkort
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning
Byggnads kollektivavtal
Stabil orderingång och långsiktiga projekt
Produktionsnära ledarskap med korta beslutsvägar
Reellt inflytande i projekten - din erfarenhet och dina idéer tas tillvara
Möjlighet till utbildning och kompetensutveckling under anställningen
Frihet under ansvar i mindre, sammansvetsade team
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse Urval sker löpande.
Låt oss bygga något som håller
Hos GVV bygger vi infrastruktur för framtiden med stolthet, kvalitet och yrkesskicklighet.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
