Yrkesarbetare inom anläggning & betong - Göteborg med omnejd

Gatu och Väg Väst AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg
2026-03-10


Bygg framtidens infrastruktur med GVV
Är du anläggare, betongarbetare eller väg- och anläggningsarbetare? Vill du arbeta med kvalificerade infrastrukturprojekt där yrkesskicklighet verkligen gör skillnad?
GVV söker nu yrkesarbetare till våra projekt i Göteborg med omnejd.
Vi arbetar med broar, kajer, färjelägen, vattenverk och andra tunga anläggningskonstruktioner. Här får du arbeta med tekniskt krävande betong- och anläggningsarbeten i projekt som ska hålla i generationer.
Dags för något bättre?
Jobbar du idag i ett större bolag men vill närmare besluten och slippa onödig byråkrati?
På GVV leds projekten av personer som själva har bakgrund i produktionen. Vi vet vad som krävs ute på arbetsplatsen och vi driver projekt med respekt för yrket.
Med stabil orderingång erbjuder vi långsiktighet och trygghet.
Projekt & arbetsuppgifter
Vi verkar primärt i Stor-Göteborg.
Arbetet innebär resor och arbete på annan ort som en naturlig del av tjänsten.
Du kommer att arbeta med:

Formarbete

Armering

Gjutning

Betongreparationer

Bro- och anläggningskonstruktioner

Nyproduktion och renovering inom infrastruktur

Vi arbetar i mindre team där varje person har en viktig roll och där du får ta ansvar och vara delaktig genom hela projektet.
Se våra projekt och möt våra medarbetare på vår hemsida, där får du en tydligare bild av hur det är att arbeta på GVV.
Vem söker vi?Senior yrkesarbetare
Du har erfarenhet inom anläggning, betong eller infrastruktur och är trygg i din yrkesroll. Du vill arbeta i ett bolag där kompetens värderas och där besluten tas nära produktionen.
Junior med driv
Du har kanske arbetat några år inom bygg/anläggning, eller är i början av din karriär, och vill utvecklas inom betong och anläggningsprojekt. Vi värdesätter rätt inställning, ansvarstagande och viljan att lära.

Publiceringsdatum
2026-03-10

Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift

B-körkort

Praktisk erfarenhet inom bygg/anläggning eller stark vilja att utvecklas inom yrket

Meriterande
Erfarenhet som anläggare, betongarbetare eller broarbetare

Yrkesbevis (BYN eller motsvarande)

BE-körkort

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning

Byggnads kollektivavtal

Stabil orderingång och långsiktiga projekt

Produktionsnära ledarskap med korta beslutsvägar

Reellt inflytande i projekten - din erfarenhet och dina idéer tas tillvara

Möjlighet till utbildning och kompetensutveckling under anställningen

Frihet under ansvar i mindre, sammansvetsade team

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse Urval sker löpande.
Låt oss bygga något som håller
Hos GVV bygger vi infrastruktur för framtiden med stolthet, kvalitet och yrkesskicklighet.
Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7344983-1884092".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gatu och Väg Väst AB (org.nr 556650-6845), https://gvv.teamtailor.com
Äsperedsgatan 15 (visa karta)
424 57  GUNNILSE

Arbetsplats
GVV

Jobbnummer
9788063

