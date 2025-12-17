You.se söker ungdom 18-20år för lager och butik med ansvar, heltid
2025-12-17
Publicceringsdatum2025-12-17
Vi är en växande e-handel inom skönhetsbranschen, och säljer främst exklusiva parfymer och hudvård online på you.se. Vårt lager är hjärtat i vår verksamhet - här hanteras beställningar med noggrannhet och omsorg, varje dag.Om tjänsten
Vi söker en pålitlig och driven lagerarbetare till vårt team. Du kommer att arbeta med sedvanliga lageruppgifter såsom godsmottagning, plock och pack, inventering samt ordning och underhåll av lagerytor. Ingen truckkörning förekommer - vårt lager är helt manuellt.
Du kommer även att möta kunder i vårt showroom och hjälpa dem att hitta rätt doft m.m.
Du får en ordentlig introduktion och stöd av erfarna kollegor under de 2-3 första veckorna. Därefter kommer du att arbeta självständigt och ensam en stor del av dagarna, med huvudansvar för det dagliga arbetet i lagret. Du kommer också ha möjlighet att få hjälp av vår extrapersonal vid behov.
Observera att tjänsten är tidsbegränsad till ca 3 månader i början. Med möjlighet till förlängning längre fram.
Utökade möjligheter för dig med kreativ kompetens
Om du har kunskaper eller utbildning inom sociala medier, marknadsföring, grafisk design eller videoproduktion är det ett stort plus.
Det finns goda möjligheter att ta på sig extra arbetsuppgifter inom dessa områden - särskilt under lugnare dagar i lagret. För rätt person kan detta även öppna upp för fortsatt anställning inom företaget efter lagertjänstens slut.
Vi söker dig som:
Tar eget ansvar och trivs med att arbeta självständigt
Har ordningssinne och ett öga för detaljer
Är snabblärd och gillar att arbeta i ett högt tempo
Har god fysik - arbetet innebär en del lyft och stående arbete
Talar och skriver mycket god svenska och engelska
Är bekväm med att arbeta ensam, men också samarbetsvillig när det krävs
Har intresse och kunskap inom parfym och doft (meriterande)
Har gärna kompetens inom sociala medier, design eller marknadsföring (meriterande)
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller butiksarbete med parfym är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst om 3 mån, med möjlighet till förlängning
Arbetstider måndag till fredag ca 08:00-17:00
En positiv arbetsmiljö med fokus på kvalitet, struktur och teamkänsla
Introduktion och stöttning i början
Möjlighet att ta ansvar och växa i rollen
Möjlighet till extrauppgifter inom marknadsföring och content
Personalrabatter på våra produkter
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Tjänsten startar senast 5e januari 2026
Hur du söker! VIKTIGT!
Du måste först genomföra alla tester på: https://www.testcandidates.com/assessments/job/a993f710-c364-4c7b-b93b-6309a6b0fc26
Du behöver upp mot 80 min på dig för testerna. Gör testerna ensam, i lugn och ro.
Du bör göra testerna från en dator.
Skriv samma e-postadress för testerna som du mejlar ifrån.
Skicka sedan din ansökan, inkl. personligt brev, CV och gymnasiebetyg till jobb2024@you.se
