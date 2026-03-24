Yoga- och/eller pilatesansvarig till Premium Hälsan Landvetter
Premium Hälsan är en etablerad träningskedja med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktigt välmående. Vi erbjuder träning för alla nivåer i en personlig och professionell miljö, där varje medlem ska känna sig sedd och välkommen.
Vår yogastudio i Landvetter är nyligen totalrenoverad och utformad för att skapa lugn, harmoni och bästa möjliga förutsättningar för både yoga- och pilatesträning. Här finns en modern och inspirerande miljö som ger dig som instruktör goda möjligheter att utveckla och påverka verksamheten.
Vi söker nu en yoga- och/eller pilatesansvarig som vill vara med och vidareutveckla vårt erbjudande.
Arbetsuppgifter
I rollen ingår att:
Planera och leda yoga- och/eller pilatespass för olika nivåer
Ansvara för schemaläggning och struktur inom området
Säkerställa en trygg, professionell och inspirerande träningsmiljö
Vara delaktig i att utveckla och bredda vårt utbud inom yoga och pilates
Bidra till att skapa en helhetsupplevelse för våra medlemmar
Vi söker dig som:
Är utbildad yogainstruktör och/eller pilatesinstruktör
Har erfarenhet av att leda grupper (meriterande)
Är ansvarstagande, självgående och strukturerad
Har god pedagogisk förmåga och kan anpassa träningen efter deltagarnas behov
Har ett professionellt, varmt och engagerat bemötande
Vi erbjuder
En nyrenoverad och inspirerande yogastudio
Möjlighet att påverka och utveckla utbudet inom yoga och pilates
Ett personligt och engagerat team
En arbetsplats med fokus på kvalitet, hälsa och långsiktighet
Anställningsform
Timanställning eller uppdragsbaserat, enligt överenskommelse. Arbetstiderna är flexibla och kan förläggas till dagtid, kvällstid och helger.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Skicka ditt CV och en kort presentation via angivet kontaktalternativ.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Mail
E-post: emelie.larsson@premiumhalsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Yoga & Pilates". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strength In Motion Sweden AB
(org.nr 556972-1938)
Milstensvägen 2 (visa karta
)
438 35 LANDVETTER Arbetsplats
Premium Hälsan Landvetter Jobbnummer
9815634