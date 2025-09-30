Yilport Gävle Söker Servicetekniker, Mekaniker
2025-09-30
YILPORT Gävle ansvarar för den operativa verksamheten vid Gävle hamn. Där driver de Sveriges tredje största, och östkustens största, containerterminal samt en stor bulkgodsterminal. Gävle hamn är strategiskt belägen i direkt närhet till den industritunga regionen Mellansverige. YILPORT Gävle hanterar bulk-, och containergods samt lagerhållning åt sina kunder. Terminalen har flera stationer för containerisering av gods och är dedikerade till att hjälpa sina kunder med nya innovativa lösningar.
Som Mobile Equipment Mechanic hos YILPORT Gävle ser du till att vår utrustning fungerar på bästa sätt.
Roll och ansvar:
Utföra felsökning, diagnostik och reparation av mobil utrustning.
Utföra schemalagda förebyggande underhållsuppgifter.
Upprätthålla korrekt service- och reparationsdokumentation.
Säkerställa säkra arbetsmetoder och efterlevnad av företagets säkerhetsregler.
Stöd för haverier och brådskande reparationer på terminalerna.
Rapportera tekniska problem och förbättringsförslag till Workshop Teamleader.
Underhålla verktyg, verkstadsutrustning samt upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö.
Om dig:
Du har minst 3 års erfarenhet av underhåll/reparationer av tung utrustning, lastbilar och maskiner.
Du kan arbeta självständigt och planera dina dagar på ett effektivt sätt. Du är en problemlösare som hittar lösningar på problem och arbetar emot uppsatta mål.
Du har en yrkesutbildning inom mekanik, fordon, tunga fordon eller motsvarande.
Kunskap om hydraulik, pneumatik, elsystem och dieselmotorer.
Förmåga att läsa tekniska manualer och scheman.
Klara av att arbeta på höga höjder.
Giltigt körkort (B-klass).
Behärskar svenska och engelska flytande.
Meriterande:
Intyg Brandfarliga Arbeten (Heta Arbeten).
Intyg Mobila arbetsplatsformar/Skylift.
Intyg Fallskydd.
God IT-kunskap (Microsoft Office, CMMS-programvara).
Stark problemlösningsförmåga och lagarbete.Övrig information
Du kommer att vara en del av Technical Service-teamet och arbeta nära den dagliga driften i ett gemensamt arbete för att säkerställa goda och säkra arbetsresultat. Rollen innebär mycket eget ansvar och samarbete med andra team inom organisationen. Du behöver vara självgående och klara av att utföra tilldelade uppgifter med minimal handledning.
Verkstadsbaserad med frekventa reparationer på plats i hamn-/terminalområdet. Roterande tillgänglighet för brådskande reparationer och eventuellt helgarbete.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med upp till sex månaders provanställning, tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till nordic.hr@yilport.com
senast den 29/10 2025. Ange referens TSMEK2025 i din ansökan.
Vi använder oss av ett löpande urval och kan komma att stänga annonsen innan sista ansökningsdatum.
Frågor om tjänsten besvaras av Per Dufvenberg på telefonnummer 070-236 49 90, eller via e-post till per.dufvenberg@yilport.com
.
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: nordic.hr@yilport.com
(org.nr 559007-6898), http://www.yilport.com
Per Dufvenberg
nordic.hr@yilport.com 070-2364990
