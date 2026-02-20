Yes! Romano Ilo vill hitta ytterligare en leg. förskollärare till förskolan
Romano Ilo ekonomisk fören / Förskollärarjobb / Göteborg
2026-02-20
Är du den vi söker till vår kooperativa förskola Romano Ilo?
Är du den vi söker till vår kooperativa förskola Romano Ilo? Är du nyfiken på hur ett personalkooperativ arbetar och utvecklas, eller du kanske redan har den erfarenheten? Tänk om du, med din erfarenhet. glädje och kunskap vill bli en del i vårt arbetslag, tillsammans med våra härliga, professionella pedagoger och våra underbara barn.
Vi har två avdelningar, småbarn och stora barn. På varje avdelning arbetar en förskollärare och två barnskötare heltid. Vår kokerska serverar mat och bröd lagad från grunden.
Alla vi på förskolan drivs av en stark vilja att utveckla och förbättra vår verksamhet. Du, som ny hos oss, kommer att få ett stort utrymme i att förmedla dina intressen, kunskaper och passioner. Tillsammans är vi oslagbara. Att se barnens lycka och glädje när vi jobbar är ovärderligt. Dessutom har vi kul
Vi tänker oss:
Att du behärskar och har goda kunskaper i svenska, då vi på vår förskola är noga med det och våra föräldrar verkligen vill att deras barn lär sig korrekt svenska. . Att du har kunskaper om Montessoripedagogik, TAKK och Bornholmsmodellen då vi arbetar aktivt med detta. Vi uppskattar om du kan spela något instrument.
VI erbjuder:
Erfarna, trygga och nöjda pedagoger
Hel eller deltid, ditt val.
Kollektivavtal
Pedagogiska måltider
Arbetskläder
Friskvård
Vår förskola har nu funnits i 25 år i Gårdsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
mail
E-post: bunkosch@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Romano Ilo ekonomisk fören
Muskotgatan 36-38 (visa karta
)
424 41 ANGERED Arbetsplats
Romano Ilo ek fören Kontakt
Vorza DjinisovRektor bunkosch@hotmail.com Jobbnummer
9753359