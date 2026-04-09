Ydre kommun söker socialsekreterare barn och unga
Ydre kommun, Individ- och familjeomsorgen / Socialsekreterarjobb / Ydre Visa alla socialsekreterarjobb i Ydre
2026-04-09
, Eksjö
, Kinda
, Vetlanda
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ydre kommun, Individ- och familjeomsorgen i Ydre
Brinner du för att skapa trygghet och förändring för barn och unga genom ett nära och professionellt socialt arbete? Vill du vara en del av ett prestigelöst team som stöttar varandra, utvecklas och vågar tänka nytt?
Vi förstärker vårt team som arbetar med barn/unga/familj och kan erbjuda dig ett meningsfullt, engagerande och ansvarsfullt arbete som socialsekreterare.
Du kommer att mötas av en välkomnande arbetsmiljö, korta beslutsvägar och en kommun där livskvalitet står i fokus!
Ydre kommun är en liten organisation med närhet till beslut, varierande arbetsuppgifter och en arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i arbetet.
Om arbetet
Som socialsekreterare i Ydre ingår du i ett trivsamt team bestående av både utredare och familjebehandlare. Vi arbetar i nära samverkan med vuxensidan och du har kontinuerlig tillgång till nära arbetsledning via 1:e socialsekreterare.
Utifrån den mindre kommunens perspektiv får du arbeta med helheten. Dina arbetsuppgifter spänner över hela kedjan - från orosanmälan och förhandsbedömning till utredning, planering och uppföljning. Du fattar beslut enligt gällande delegationsordning samt förbereder och föredrar ärenden inför nämnden. Rollen innebär även en aktiv del i verksamhetens utveckling och deltagande i olika samverkansgrupper.
Kompetens och kvalifikationer
Vi söker dig som har en avlagd socionomexamen. Har du tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga ser vi det som meriterande, likaså om du är utbildad i BBIC. Eftersom dokumentation och rättssäker handläggning är centrala delar av yrket, förutsätter vi att du är skicklig på att administrera och använda digitala verktyg som främsta arbetsredskap. Vi använder idag verksamhetssystemet Lifecare.
Rollen kräver att du kan uttrycka dig obehindrat och professionellt på svenska i både tal och skrift. Då resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav.
Dina personliga egenskaper
Eftersom arbetet vilar på mellanmänskliga möten och förtroendefulla relationer, lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet. Som person är du serviceinriktad och har en naturlig förmåga att se helheten i mötet med individen. Du trivs med att samverka med andra aktörer och är flexibel inför de skiftande behov som uppstår i vardagen.
Arbetet innebär möten med människor i komplexa livssituationer, vilket kräver uthållighet, gott omdöme och en positiv grundattityd. Då vi verkar i en liten kommun där närheten mellan invånare och verksamhet är stor, värdesätter vi att du har en god förmåga till professionell gränsdragning och agerar med hög personlig integritet. Med din empatiska förmåga och ditt egna driv vägleder du våra kommuninvånare mot en mer meningsfull tillvaro
Samarbetsvilja, tålmodighet och en dos humor hjälper oss att utvecklas tillsammans.
Vi erbjuder dig:
Hälsa i fokus: Vi har nyligen höjt friskvårdsbidraget till 3 000 kr och arbetar aktivt med hälsosamma arbetsplatser där du blir sedd och lyssnad på.
Balans i livet: Goda möjligheter till distansarbete, förmånligt flextidsavtal och möjlighet till individuella pendlingslösningar. Vi erbjuder även möjlighet till semesterväxling för ännu fler lediga dagar.
Kontinuerlig kompetensutveckling: Vi satsar på din professionella resa genom den nationella satsningen "Yrkesresan", vilket garanterar dig strukturerad och löpande vidareutbildning i din yrkesroll.
Trygg framtid: Förmånliga villkor för tjänstepension (6% avsättning) och möjlighet till löneväxling, samt trygga försäkringar och omställningsstöd.
Mer information om tjänsten och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är: 10 maj 2026
Vi rekryterar löpande och intervjuer kan ske under ansökningstiden, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt om du är intresserad.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev via länken.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi vill att det ska finnas människor med olika kön, etnisk och kulturell bakgrund och olika åldrar på alla nivåer i organisationen, eftersom det främjar utveckling och förnyelse. Ydre kommun välkomnar därför sökande som bidrar till detta.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ydre kommuns medarbetarsyn
Vår medarbetarsyn sammanfattas i ordet Y.D.R.E. Den handlar om vårt uppdrag, om hur vi arbetar tillsammans och om vilka förhållningssätt som skapar tydlighet, trygghet och goda förutsättningar i vår arbetsvardag.
Y - Yrkesstolthet: Vi är trygga i vår kompetens, tar ansvar för vårt uppdrag och agerar professionellt för helhetens bästa.
D - Delaktighet: Vi bygger laganda och samverkar mot gemensamma mål. Hos oss är varje roll och kollega lika viktig.
R - Respekt: Vi möter alla med tydlighet och lyhördhet. Vi värdesätter olikheter och skapar trygghet genom att vara pålitliga.
E - Engagemang: Vi är lösningsfokuserade och drivande. Det syns i vår utvecklingsvilja och i de små gester som skapar glädje.
Om Ydre
Kommunkontoret ligger i Sveriges minsta centralort Österbymo i storslagna Ydre i södra Östergötland. Här bor cirka 3 700 invånare året runt och sommartid blir vi betydligt fler.
YDRE - Östergötlands hemlighet
I södra Östergötland djupt inne i skogarna, på gränsen till Småland, finns det en liten kommun som heter Ydre. Många vet inte ens om att platsen existerar. Men har man en gång besökt bygden, sett dess trolska natur, lyssnat på tystnaden, doppat tån i Sommens klara vatten, vädrat näsborrarna i den friska luften, smakat på den lokala maten och lärt känna en Ydrebo, då vet man att man har upptäckt något speciellt - en hemlig skatt. Det är därför platsen marknadsförs som genom en viskning, i förtroende, för att just du ska få ta del av skatten. Så lyssna noga, för när du hör ordet livskvalitet viskas i din omgivning då vet du att målet är nära.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318140".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ydre kommun
(org.nr 212000-0381)
Torget 4
)
573 74 YDRE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ydre kommun, Individ- och familjeomsorgen Kontakt
Tf Enhetschef
Michaela Carlswärd michaela.carlsward@ydre.se +46381661209
9844151