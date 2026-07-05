Yamaha Center söker ännu en medarbetare till butiken

Heds Motor AB / Butikssäljarjobb / Luleå
2026-07-05


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Om dig
Du ska vara väl förtrogen med fordonsmodeller såsom snöskotrar, motorcyklar, mopeder, båtmotorer och fyrhjulingar. Du ska vara praktiskt och teknisk lagd, noggrann och ansvarstagande och ha en god social kompetens. B- körkort är ett krav.

Publiceringsdatum
2026-07-05

Arbetsuppgifter
Vi söker en medarbetare till butiken för att stärka vårt team ytterligare. I arbetet får du möjlighet att arbeta med försäljning av alla Yamahas reservdelar, tillbehör och kläder. Du kommer även att jobba en hel del med våra webbutiker. Även en del enklare monteringsarbeten kan förekomma. Du arbetar framför allt med kundservice och kundbemötande i din arbetsroll, vilket ställer höga krav på god social kompetens samt professionalitet. Du ska ha god samarbetsförmåga.
Tillsättning är omgående eller så snart rätt kandidat hittats.
Ansökan ska lämnas personligen till My Hed eller Daniel Olofsson
Frågor besvaras av My Hed telefon 0920-181 00

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Ansökan ska lämnas personligen till My Hed
E-post: my@heds.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Heds Motor AB (org.nr 556383-7433), http://lulea.yamahacenter.com/lulea/start
Kräftgatan 4 (visa karta)
973 34  LULEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9992811

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