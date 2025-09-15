Xl-Bygg Palms Söker Student För Lördagsjobb Och Extraarbete På Vardagar
2025-09-15
Vill du jobba i en riktig bygghandel där service och kvalitet står i fokus? XL-BYGG Palms i Tyresö söker nu en engagerad och serviceinriktad student som vill arbeta på lördagar samt hoppa in extra på vardagar vid behov.
Om XL-BYGG Palms
Sedan 1945 har XL-BYGG Palms stått för tradition, kvalitet och hög service. Vår bygghandel i Tyresö erbjuder både inspiration och ett komplett sortiment för byggmarknadens behov. Tack vare vårt stora utbud och vår placering kan vi lösa både snabba och stora leveranser till våra byggare.
Om rollen
Som butikssäljare hos oss kommer du att:
Ge våra kunder förstklassig service och vägledning i butiken
Hjälpa till med varuplock, upplockning och exponering av varor
Hålla ordning i butiken och se till att kunderna får en positiv upplevelse
Vi söker dig som
Är student och vill ha ett extrajobb
Är serviceinriktad, noggrann och gillar att möta människor
Är flexibel och kan hoppa in även på vardagar vid behov
Har intresse för bygg och hantverk (meriterande men inget krav)
Arbetstider
Lördagar: 09.00-14.00
Extra arbete på vardagar (06.00-17.00) vid behov
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats i ett sammansvetsat team
Ett varierande och lärorikt extrajobb i en genuin bygghandel
Möjlighet att lära dig mer om byggmaterial och serviceyrket
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du är rätt person för rollen.
Placeringsort: Tyresö
Urval sker löpande - ansök redan idag!
Vi ser fram emot att välkomna dig till XL-BYGG Palms - där vi tillsammans bygger för framtiden!
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: arbete@palms.se
Strömfallsv 63
135 49 TYRESÖ
