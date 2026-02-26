Xamera söker en Talent Acquisition Specialist till vårt Malmökontor!
2026-02-26
Xamera söker Talent Acquisition Specialist - Är du vår nästa talang? Nu bygger vi upp Xameras nya kontor i Malmö och söker en Talent Aquisiton Specialist som vill vara med från start och sätta prägel på satsningen. Arbetet är redan igång med starkt kandidat- och kundinflöde, och nu behöver vi ökad lokal närvaro för att ta nästa steg!
Som Talent Acquisition Specialist blir du en viktig del av vårt team i Malmö och ansvarar för att strategiskt hantera inflödet av kandidater och stötta affärerna genom proaktiv rekrytering. Du arbetar nära våra Recruitment Business Managers och säkerställer att vi har ett kvalitativt urval av kandidater redo för spännande uppdrag. Din roll är avgörande för att skapa en positiv kandidatupplevelse och stärka Xameras varumärke genom employer branding-aktiviteter och engagemangsdrivande initiativ.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Proaktivt arbeta med att attrahera och identifiera kandidater som matchar kundernas behov.
Genomföra intervjuer och samtal för att skapa ett noggrant och kvalitativt kandidatunderlag samt säkerställa en positiv upplevelse genom hela processen.
Driva och koordinera aktiviteter kopplade till rekrytering, talangförsörjning och interna projekt.
Planera och genomföra aktiviteter som stärker Xameras varumärke och ökar engagemanget bland kandidater och intressenter.
Vi söker dig som:
Har en relevant utbildning.
Har intresse för rekrytering och vill utvecklas inom talent acquisition och strategiskt kandidatflöde.
Är strukturerad och analytisk med förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt.
Har en naturlig förmåga att skapa förtroende och goda relationer med kandidater och kollegor.
Vill bli specialist inom området och bidra till att utveckla Xameras rekryteringsstrategier.
Är initiativtagande och trivs i en roll där du får påverka, planera och leda projekt.
Vilka är vi?
På Xamera arbetar vi för att lösa kompetensbristen inom svensk industri- och techsektor genom att tänka nytt och utmana traditionella rekryteringsmetoder. Vi fokuserar på att skapa långsiktiga matchningar mellan unga talanger och framtidens arbetsgivare.
Vad erbjuder vi?
Engagerade och drivna kollegor som stöttar och inspirerar dig.
En spännande utvecklingsresa där du växer både professionellt och personligt.
Möjlighet att bli en specialist inom talent acquisition.
Ett stort nätverk av kandidater och kunder inom teknik och industri.
Låter detta som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan med CV så snart som möjligt. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att söka.
Start: Enligt överenskommelse, gärna under våren 2026.
