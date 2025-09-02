Xamera söker en Recruitment Business Manager till vårt Göteborgskontor!
Xamera AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xamera AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Xameras Göteborgskontor söker nu en driven och engagerad Recruitment Business Manager (RBM) som vill vara med och forma framtidens matchningar mellan unga ingenjörer och Sveriges mest innovativa företag!
Som RBM är ditt ansvar att leda hela rekryteringsprocessen och säkerställa att både kunder och kandidater får en förstklassig upplevelse. Du bygger starka och långsiktiga kundrelationer, arbetar aktivt för att öka inflödet av nya uppdrag och skapar matchningar som verkligen gör skillnad. Genom att förstå kundernas behov och kandidatens potential stärker du Xameras position på marknaden. Du coachar och utvecklar dina konsulter och säkerställer en trygg och stimulerande arbetsmiljö. Dessutom representerar du Xamera i externa sammanhang och samarbeten för att sprida vår vision och bygga vårt varumärke.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva rekryteringsprocesser från urval och intervjuer till färdig matchning och uppföljning.
Coacha och utveckla konsulter genom regelbundna avstämningar, coachning och hantering av arbetsrättsliga frågor för att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö.
Bygga och underhålla kundrelationer, identifiera nya affärsmöjligheter och arbeta aktivt med merförsäljning för att öka affärsvolymen och kundnöjdheten.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom rekrytering, försäljning eller konsultbranschen och vill ta nästa steg i din karriär.
Relevant eftergymnasial utbildning.
Är affärsdriven och har en naturlig förmåga att bygga starka kundrelationer och se möjligheter där andra ser utmaningar.
Har erfarenhet av rekrytering eller tjänsteförsäljning - en stark merit.
Är en skicklig kommunikatör som gillar att skapa kontakt med nya människor och har förmågan att förstå både kundens och kandidatens behov.
Är resultatinriktad, tävlingsinriktad och trivs med att arbeta i en miljö där ditt driv och engagemang gör skillnad.
Vilka är vi?
Xamera är en ledande aktör inom matchning av unga ingenjörer och studenter inom IT, teknik och ekonomi. Vår vision är att lösa kompetensbristen inom svensk industri- och techsektor genom att tänka nytt. Vi utmanar traditionella rekryteringsmetoder och fokuserar på att skapa rätt matchningar från början. Detta tillvägagångssätt har gjort oss till Årets Rekryteringsföretag 2024.
Vad erbjuder vi?
Engagerade kollegor som delar ditt driv och din passion.
En spännande utvecklingsresa där du växer både professionellt och personligt.
Ett stort nätverk av kunder, kandidater och branschkollegor.
Ett dynamiskt arbete där ingen dag är den andra lik.
En positiv och inkluderande arbetsmiljö där vi har roligt på jobbet och stöttar varandra att nå nya höjder.
Startdatum:
Intervjuer sker löpande med start hösten 2025.
Ansök idag!
Skicka din ansökan via länken nedan. Har du frågor om tjänsten? Kontakta Andrea på Andrea.zanders@xamera.se
. Vi tillsätter tjänsten löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xamera AB
(org.nr 556935-6735), https://xamera.se/ Arbetsplats
Xamera Jobbnummer
9487560