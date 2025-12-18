WSP:s nationella subsektor Vatten expanderar och söker fler erfarna kons...
2025-12-18
En droppe som blir till ett flöde, som formar städer, stärker samhällen och säkrar framtidens vattenförsörjning. På WSP:s vattensektion arbetar vi med allt från dricksvatten och dagvatten till avancerad processteknik och klimatanpassning - för att skapa lösningar som håller i generationer. Här möts ingenjörer, projektledare och specialister med en gemensam vision: att göra skillnad för människor och miljö. Varje projekt är en berättelse om innovation, samarbete och hållbarhet.
"Vi har byggt ett lag med djup kompetens och stark leveransförmåga inom vatten - vilket har gett oss en tydlig position på marknaden och skapat stark tillväxt. Jag är stolt över hur vi kombinerar globala muskler med lokal närvaro för att göra verklig skillnad i våra kunders vardag. Just nu är WSP platsen där du vill vara." - Stefan Johansson, Subsector Lead Vatten
Vill du vara med på vår fortsatta tillväxtresa?
Vårt erbjudande
WSP's subsektor Vatten erbjuder ett komplett utbud av konsulttjänster inom dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Våra konsulter har heltäckande kompetens från övergripande utredningar i tidiga skeden till detaljtekniska lösningar inom lednings- och processteknik. Våra tjänster omfattar även drift- och underhållsfrågor, VA-ekonomi, dagvatten- och översvämningsutredningar, modellering av naturliga vattendrag, planfrågor samt juridik och VA-organisation.
Med våra 190 konsulter på 22 kontor i landet utgör vi en stark aktör och vågar benämna oss som specialister på att hantera vatten. Vår nationella subsektor jobbar aktivt med teknikutveckling, resursfördelning och kunskapsöverföring för att säkerställa att både medarbetarnas arbetsklimat och leverans mot kund håller toppkvalitet.
Hos WSP är kompetensutveckling en naturlig del av vardagen. Våra komplexa projekt ger dig chansen att växa tekniskt och utbilda dig under paraplyet av några av Sveriges största infrastruktursatsningar - i en organisation som expanderar och satsar på framtiden. Här får du inte bara bidra med din kunskap, du blir en del av ett globalt nätverk som tillsammans formar morgondagens hållbara samhällen. I våra uppdrag ges du en unik möjlighet att bära vår styrka när vi arbetar multidisciplinärt som ett WSP. Vi har en stark tradition av att låta nya talanger växa genom att arbeta nära erfarna specialister i komplexa projekt. Det gör att vi kan säkra både kvaliteten i våra leveranser och framtidens VA-kompetens.
Läs mer om vårt heltäckande VA-erbjudande här!
Framtidens vattenutmaningar - våra projekt gör skillnad
Vattenfrågorna är med i alla stora samhällsprojekt idag och framåt kommer klimatanpassningsfrågorna bara att bli ännu mer aktuella. Utmaningar som vi på WSP ser att vi kommer ha en viktig rådgivande funktion i att vara med och lösa tillsammans med våra kunder. Några spännande uppdrag vi arbetar med under 2026 är:
Slussarna i Trollhättan
Sävenäs Rangerbangård
Uppsala Spårväg och Uppsala Fyra spår
Utredning och modelleringsuppdrag i Norge i samverkan med våra norska kollegor
Industriprojekt i Norra Sverige - Rockwool ny fabrik
Aitikgruvan
Tunnelbaneprojekt Stockholm - Tunnelbana Älvsjö, stationsutbyggnaden för tunnelbanelinjen Fridhemsplan - Älvsjö
Ramavtal - bland annat mot Stockholm Vatten och avfall och Umeå kommun.
• och många fler!
Bli en del av vår fortsätta tillväxtresa under 2026
Under 2025 har vi vuxit avsevärt och fått ökat förtroende hos många av våra stora beställare. Under 2026 fortsätter vi växa och vill ha med dig på resan!
Vi söker erfarna konsulter som vill jobba som projektörer, teknikansvariga, uppdragsledare eller projekteringsledare i våra uppdrag. Vi tror att du i grunden har akademisk examen inom området. Har du ett par års erfarenhet av något av nedanstående områden och vill jobba för en arbetsgivare som tar stort ansvar för att säkra framtidens dricksvatten, spillvatten och dagvatten? Då är vi nyfikna på dig!
Ledningsteknik, projektering och samordning
VA-utredningar, såsom dagvattenutredningar och blågröna lösningar
Strategiska VA-tjänster, såsom VA-plan, lokaliseringsutredning och kvalitetsanalys
Processanläggningar för rening av vatten, dricksvattenberedning och rening av spillvatten och dagvatten
Klimatanpassning och översvämningsstudier, såsom skyfallsrisk, sårbarhets- och konsekvensanalys och åtgärdsplaner
VA-ekonomi och VA-juridik, såsom VA-taxa, dagvattenkostnader och ekonomisk simulering
Just nu söker vi främst erfarna konsulter - men vår långsiktiga satsning på kompetensutveckling gör att vi alltid bygger för framtiden.
Välkommen med din ansökan!
Under julperioden och stundande ledighet kan urvalsprocessen dra ut på tiden, varför återkoppling kan dröja något.
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
