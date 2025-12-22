Wrapsody i Hovås & Saluhallen söker en Glädjespridare
2025-12-22
Wrapsody i Hovås & Saluhallen - Söker en medarbetare till Januari
Wrapsody är en wrapshop som följer de senaste trenderna inom hälsomat. Vi siktar högt och vill komma långt. Vi har bland annat färskpressade juicer, smoothiebowls, rawfoodkakor och självklart massor av härliga bowls och wraps. Vi är ett energifyllt team som älskar mat och service. Du hittar oss i den nya statsdelen Nya Hovås utanför Göteborg & även i Stora Saluhallen. Se mer på vår Instagram @wrapsodyhovas @wrapsodysaluhallen
Du behöver vara strukturerad, flexibel, stresstålig, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Vi ser gärna att du har en känsla för detaljer, ständigt har gästen och ditt team i fokus och tar dig an små eller stora utmaningar med ett leende.
Vi ser gärna att du har arbetat inom café, restaurang, snabbmatskedja eller storkök. Barista är ett stort plus.
Tillträde: Januari 2026
Maila ditt CV och personliga brev till jobb@wrapsody.se
Just nu söker vi ÄVEN personal till vår personalpool - Personer som är beredda på att hoppa in på kort varsel, vid sjukdom med mera. Vi ställer därför stora krav på flexibilitet och arbetsvilja.
Tjänsten innebär både köksarbete, plock, disk, allt i allo samt försäljning och service.
Vi gör all vår mat själva från grunden i ett högt tempo. Du behöver vara strukturerad, flexibel, stresstålig, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Vi ser gärna att du har en känsla för detaljer, ständigt har gästen i fokus och tar dig an små eller stora utmaningar med ett leende.
Erfarenhet från servicebranschen eller någon form av kock- och restaurangutbildning är mycket meriterande. Vi ser gärna att du har arbetat inom café, restaurang, snabbmatskedja eller storkök. Barista är ett stort plus.
MÄRK DITT CV MED VILKEN / VILKA TJÄNSTER DU SÖKER TILL
Nr 1 Tjänstgöringsgrad: Heltid / Deltid
NR 2 Tjänstgöringsgrad: Extra, vid behov - medarbetare till vår personalpool som är beredd på att hoppa in på kort varsel, en riktig JA sägare
Tillträde: Både Omgående Januari + Mars
Maila ditt CV och personliga brev till jobb@wrapsody.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@wrapsody.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Den tjänsten du söker". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wrapsody AB
