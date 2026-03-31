Workplace Coordinator på 50% till global aktör inom medicinteknik
Vår kund är en global aktör inom medicinteknik som utvecklar avancerade lösningar för sjukvården. Verksamheten präglas av innovation, högt tempo och ett starkt fokus på kvalitet och kontinuitet, med produkter som bidrar till att förbättra vården världen över.Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Som Workplace coordinator har du en central roll i att säkerställa en välfungerande och effektiv administrativ verksamhet. Du arbetar nära organisationen och ansvarar för att koordinera aktiviteter, interna event och besök samt stötta intern kommunikation i olika kanaler. För att lyckas i rollen krävs att du har dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och snabbt kan sätta dig in i nya ansvarsområden med begränsad introduktion. Du är en självgående och ansvarstagande person som tar initiativ, driver arbetet framåt och levererar resultat med hög kvalitet i ett högt tempo. Rollen ställer höga krav på att du snabbt kan skapa dig en helhetsförståelse och ta över pågående arbetsuppgifter utan avbrott. Detta är särskilt viktigt då verksamheten befinner sig i en intensiv fas med hög arbetsbelastning, där kontinuitet och effektivitet är avgörande.
Kvalifikationer (ska-krav)
• Erfarenhet av liknande administrativa roller exempelvis inom reception, administration eller projektledning
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
• Hantera och utveckla administrativa processer samt driva förbättringsinitiativ
• Planera och genomföra interna aktiviteter och event
• Koordinera och administrera exekutiva besök
• Stötta intern kommunikation via exempelvis mail, blogg och presentationer
• Delta i verksamhetsövergripande projekt och samarbeta med olika funktioner
• Samverka med Facility Management kring kontorsrelaterade aktiviteter
• Ansvara för bokningar och koordinering inom olika delar av organisationen
Detta är ett konsultuppdrag på 50% där arbetet utförs på plats hos vår kund i Solna. Uppdraget förväntas pågå till Mars 2027. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Lina Rekrytering info@adecco.se Jobbnummer
9830398