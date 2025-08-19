Wist Last & Buss söker Lastbilssäljare till Arlandastad/Uppsala
Wist Last & buss söker nu en driven och engagerad Lastbilssäljare!
I rollen som Lastbilssäljare hos oss på Wist Last & Buss kommer du med placeringsort i Arlandastad att arbeta med att sälja in Volvos helhetserbjudande av lastbilar och tjänster till nya och befintliga kunder.
Du ansvarar för hela säljarbetet i enlighet med våra sälj- och leveransprocesser samt enligt företagets CRM-rutin. Utöver det ansvarar du för att uppnå uppsatta mål gällande marknadsandelar, resultat och tjänstepenetration. Tillsammans med tjänstesäljare och servicemarknad utformar och levererar du rätt helhetserbjudande till kunden.
För att lyckas som lastbilssäljare bör du ha god kännedom om fordons- och transportbranschen samt besitta grundläggande teknisk kunskap om lastbilar eller tunga fordon. Du har tidigare erfarenhet av arbete inom försäljning, alternativt har erfarenhet av arbete inom åkerinäringen för att förstå kundens resultaträkning.
Vi söker dig som:
- Är driven och har ett stort engagemang för säljarbetet
- Känner stort ansvar för utvecklingen av ditt kunddistrikt och kostnadsställe
- Tycker om att bygga långsiktiga relationer
- Uppskattar att samarbeta med såväl medarbetare som kunder
- Alltid ser till att överträffa kundens förväntningar och håller vad du lovar
- Har CE-kort.
Tjänsten som säljare innebär en del resande ut till våra kunder men är i övrigt en roll där du styr och planerar din egen tid självständigt.
Vi tillämpar sex månaders provanställning. Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Säljchef Hans Blomstedt (hans.blomstedt@wistlastbuss.com
).
Wist strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Wist Last & Buss är Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar och består av två bolag. Wist Last & Buss AB i Sverige med 19 anläggningar från Kiruna i norr till Köping i söder och Wist Last & Buss AS i Norge med 14 anläggningar från Mo i Rana i norr till Volda i söder. Bolagen omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 630 medarbetare. Wist Last & Buss ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932 med verksamheter inom bilhandel, träförädling, skogs- och fastighetsförvaltning samt förnybar energi. Koncernen har sitt säte i Östersund och omsätter cirka 7,8 miljarder och har cirka 1 400 medarbetare. För mer information se www.perssoninvest.se
