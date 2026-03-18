Wist Last & Buss söker Kundmottagare till Skellefteå
Är du intresserad av att arbeta i en omväxlande roll där du tillsammans med trevliga arbetskamrater blir ansiktet utåt för Wist Last & Buss och ser till att våra kunder får service i världsklass? Då är det dig vi söker till tjänsten som Kundmottagare hos oss på Wist Last & Buss i Skellefteå!
Hos oss på Wist Last & Buss är du en del av Wist-familjen.
Vi är en okomplicerad arbetsgivare som månar om din trygghet och utveckling. Till vår hjälp har vi styrkan och tryggheten ifrån 90 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder på bästa sätt samt kompetenta och trevliga medarbetare på 19 anläggningar i Sverige.
Som Kundmottagare hos oss är du en nyckelperson i relationen mellan verkstad, reservdelar och våra kunder. Du har en arbetsledande funktion och leder och fördelar arbetet för våra tekniker samt samarbetar med reservdelspersonalen för att säkerställa god tillgänglighet för våra kunder.
För att lyckas i rollen bör du vara engagerad, ansvarstagande och serviceinriktad då dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av kundkontakt över både disk, mejl och telefon för bokning av verkstadsarbeten, uppföljning under arbetets gång, återkoppling vid avslutat arbete samt fakturering.
Vi söker dig som:
- Har en hög servicekänsla och har lätt för att samarbeta med såväl kunder som kollegor
- Trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter
- Är strukturerad och ordningsam
- Har lägst B-körkort
- Har fordonsteknisk utbildning eller goda fordonstekniska kunskaper
• . har du dessutom erfarenhet från verkstads- eller åkeribranschen är det ett plus!
Vad kan vi på Wist Last & Buss erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete tillsammans med kollegor inom verkstad, reservdelar och försäljning. Hos oss får du löpande utbildning för att du ska få möjlighet till vidareutveckling samt för att säkerställa att vi tillsammans erbjuder service av högsta kvalité till våra kunder.
Wist Last & Buss ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932. Alla vi som arbetar inom koncernen Persson Invest får vid goda resultat i koncernen ta del av vinsten genom vår vinstandelsstiftelse Årsringen. Vi har också möjlighet att hyra en nyproducerad lägenhet i Åre och en stuga i Hemavan. Utöver detta har vi självklart tjänstepension, personalvårdsförmåner och rabatter hos våra egna bolag. Bli en av oss du också!
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Servicemarknadschef Jim Lindholm på 070-6078622 eller via jim.lindholm@wistlastbuss.com
. Urval sker löpande så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan redan idag!
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi ser fram emot att tillsammans med dig fortsätta att utveckla Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar
Wist strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Wist Last & Buss är Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar och består av två bolag. Wist Last & Buss AB i Sverige med 20 anläggningar från Kiruna i norr till Köping i söder och Wist Last & Buss AS i Norge med 14 anläggningar från Mo i Rana i norr till Volda i söder. Bolagen omsätter ca 3,8 miljarder kronor och har ca 660 medarbetare. Från årsskiftet 2025 presenterar vi även Volvo och Renault lastbilar och bussar på sju anläggningar i Finland genom bolaget Wetteri Power OY. Wist Last & Buss ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932 med verksamheter inom bilhandel, träförädling, skogs- och fastighetsförvaltning samt förnybar energi. Koncernen har sitt säte i Östersund och omsätter cirka 8,4 miljarder och har cirka 1 500 medarbetare. För mer information se www.perssoninvest.se
och www.wistlastbuss.se.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/13".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wist Last & Buss AB
(org.nr 556078-9751) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wist Last & Buss, Servicemarknad, Skellefteå Kontakt
Jim Lindholm 0910738622
9804699