Wist Last & Buss i Luleå söker Reservdelstekniker
2025-12-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Wist Last & Buss söker reservdelstekniker till vår anläggning i Luleå!
Hos oss på Wist Last & Buss är du en del av Wist-familjen.
Vi är en okomplicerad arbetsgivare som månar om din trygghet och utveckling. I över 90 år har vi säkerställt bästa möjliga service till våra kunder. Idag har vi kompetenta och trevliga medarbetare på 19 anläggningar i Sverige men vi växer och öppnar anläggning nr 20 redan i vår!
Som reservdelstekniker hos oss består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att sälja reservdelar externt och internt, hantera godsmottagning och inplockning av varor, lagervård, fakturering, inköp och returhantering av reservdelar samt truckkörning vid behov.
Vi söker dig som:
- Har en god samarbetsförmåga och en hög servicenivå
- Är en problemlösare och har ett gott ordningssinne
- Har god system- och datorvana då all reservdelshantering och fakturering sker i affärssystem
Vi ser gärna att du har teknisk kunskap och ett intresse för fordon. Har du tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter är det meriterande. B-körkort är ett krav och har du dessutom truckkort är det ett plus.
Vad kan vi på Wist Last & Buss erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete tillsammans med trevliga kollegor inom verkstad, reservdelar och försäljning. Hos oss får du löpande utbildning för att du ska få möjlighet till vidareutveckling samt för att säkerställa att vi tillsammans erbjuder service av högsta kvalité till våra kunder.
Wist Last & Buss ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932. Alla vi som arbetar inom koncernen Persson Invest får vid goda resultat i koncernen ta del av vinsten genom vår vinstandelsstiftelse Årsringen. Vi har också möjlighet att hyra en nyproducerad lägenhet i Åre och en stuga i Hemavan. Utöver detta har vi självklart tjänstepension, personalvårdsförmåner och rabatter hos våra egna bolag.
Bli en av oss du också!
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Servicemarknadschef Tommy Esberg på telefonnummer 0920-21 77 42 eller via tommy.esberg@wistlastbuss.com
. Urval sker löpande så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan redan idag!
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Välkommen till oss på Wist Last & Buss! Vi ser fram emot att tillsammans med dig fortsätta att utveckla Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar.
Wist strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Wist Last & Buss är Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar och består av två bolag. Wist Last & Buss AB i Sverige med 20 anläggningar från Kiruna i norr till Köping i söder och Wist Last & Buss AS i Norge med 14 anläggningar från Mo i Rana i norr till Volda i söder. Bolagen omsätter ca 3,8 miljarder kronor och har ca 660 medarbetare. Från årsskiftet 2025 presenterar vi även Volvo och Renault lastbilar och bussar på sju anläggningar i Finland genom bolaget Wetteri Power OY. Wist Last & Buss ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932 med verksamheter inom bilhandel, träförädling, skogs- och fastighetsförvaltning samt förnybar energi. Koncernen har sitt säte i Östersund och omsätter cirka 8,4 miljarder och har cirka 1 500 medarbetare. För mer information se www.perssoninvest.se
och www.wistlastbuss.se.
Wist Last & Buss, Servicemarknad, Luleå
