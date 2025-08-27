Wist Last & Buss i Kiruna söker Tekniker tunga fordon
2025-08-27
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
, Gällivare
, Pajala
, Kalix
, Luleå
eller i hela Sverige
Efterfrågan från våra kunder ökar och vi behöver stärka upp vårt team med fler medarbetare.
Vi söker därför tekniker till vår anläggning i Kiruna!
Vi är en flexibel och okomplicerad arbetsgivare som månar om din trygghet, utveckling och kan erbjuda varierande arbetstider utifrån vad som passar dig samt eventuellt boende. I över 90 år har vi säkerställt bästa möjliga service till våra kunder.
Som tekniker hos oss arbetar du med allt från service till kvalificerade felsökningar, diagnos samt reparation på Volvo Lastbilar och släpfordon.
Vad kan vi på Wist Last & Buss erbjuda dig?
Wist Last & Buss ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932. Alla vi som arbetar inom koncernen Persson Invest får vid goda resultat i koncernen ta del av vinsten genom vår vinstandelsstiftelse Årsringen. Vi har också möjlighet att hyra en nyproducerad lägenhet i Åre och en stuga i Hemavan. Utöver detta har vi självklart tjänstepension, personalvårdsförmåner och rabatter hos våra egna bolag. https://www.youtube.com/watch?v=TZriOKz_8O4
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Kontakta oss gärna så resonerar vi om hur din framtid hos oss på Wist skulle kunna se ut. Kontakta vår Servicemarknadschef Anneli Oja på telefonnummer 0980-398451 eller via anneli.oja@wistlastbuss.com
eller Regionchef Petrus Kohkoinen på telefonnummer 0920-217726 eller via petrus.kohkoinen@wistlastbuss.com
Välkommen till oss på Wist Last & Buss! Vi ser fram emot att tillsammans med dig fortsätta att utveckla Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar.
Wist strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Wist Last & Buss är Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar och består av två bolag. Wist Last & Buss AB i Sverige med 19 anläggningar från Kiruna i norr till Köping i söder och Wist Last & Buss AS i Norge med 14 anläggningar från Mo i Rana i norr till Volda i söder. Bolagen omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 630 medarbetare. Wist Last & Buss ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932 med verksamheter inom bilhandel, träförädling, skogs- och fastighetsförvaltning samt förnybar energi. Koncernen har sitt säte i Östersund och omsätter cirka 7,8 miljarder och har cirka 1 400 medarbetare. För mer information se www.perssoninvest.se
