Winn Scandinavia söker CFO till nästa fas i tillväxtresan
2026-01-19
Winn Scandinavia befinner sig i en spännande och expansiv fas.
Bolaget har vuxit snabbt de senaste åren och står nu inför nästa steg - att stärka finansiell styrning, analys och uppföljning för att skapa ännu bättre förutsättningar för lönsam och hållbar tillväxt. Nu söker vi en CFO med tydlig business control-profil som vill använda data och analys som ett aktivt verktyg i affärsstyrningen.
• "Vi har byggt upp ett välmående bolag med högkvalitativa produkter och en snabbt växande affär. Nu är det dags att ta nästa steg och bli ännu mer proaktiva i hur vi styr och utvecklar verksamheten," säger Gustav Winberg, VD på Winn Scandinavia.
Winn Scandinavia är ett nordiskt handelsbolag med fokus på retail och e-handel. Genom varumärkena BRL och Ljudfokus är bolaget marknadsledande inom sina segment. Verksamheten kännetecknas av stora volymer, ett brett sortiment och flera försäljningskanaler. Winn Scandinavia kombinerar effektiv distribution med en växande andel egna varumärken och produktutveckling, med inköp och leverantörskedjor i Asien. Det innebär en affär med hög komplexitet där lager, logistik, valuta och kassaflöde är avgörande - och där bättre beslutsstöd kan göra stor skillnad.
• "Vi sitter på väldigt mycket data, men har inte fullt ut haft möjlighet att använda den för att styra affären framåt. Här blir CFO helt central - både för att skapa struktur och för att hjälpa oss att bättre förstå vad som faktiskt driver lönsamhet," fortsätter Gustav Winberg.
Rollen som CFO är bred och affärsnära. Tyngdpunkten ligger på att skapa en tydlig helhetsbild av lönsamhet och kassaflöde - från produkt och kategori till kanal och marknad - där marknadsföring, logistik, lager och valutaeffekter vägs in. Du driver prognoser, scenario- och känslighetsanalyser samt tar fram relevanta beslutsunderlag till VD, ledning och styrelse.
• "Vi söker en CFO som vill förstå affären på djupet - nyfiken, datadriven och trygg i att prioritera rätt i en miljö med många parallella spår," säger Gustav Winberg.
Som CFO på Winn Scandinavia får du stort mandat och möjlighet att forma arbetssätt, uppföljning och finansiell riktning framåt - som en nära partner till VD och ledningsgruppen.
Är du rätt person för jobbet?
Exempel på arbetsuppgifter:
- Ansvara för finansiell styrning med fokus på lönsamhet, kassaflöde och tillväxt.
- Driva business control och analysera lönsamhet per produkt, kategori, kanal och marknad.
- Ta fram prognoser, scenarier och framåtblickande analyser samt beslutsunderlag för ledning och styrelse.
- Arbeta proaktivt med likviditetsplanering och finansieringsfrågor.
- Följa upp och utveckla kostnadskontroll i verksamheten.
- Analysera och hantera valutaeffekter samt valutatransaktioner kopplade till internationella leverantörsflöden.
- Utveckla rapportering, analys och uppföljning i syfte att öka kvalitet och tempo i beslutsfattandet.
- Samverka nära verksamheten och omsätta analys i konkreta åtgärder och prioriteringar.
- Vara ett strategiskt och operativt stöd till VD och ledningsgrupp.
Du ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar till VD.
Vi söker dig som har:
- Akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande.
- Flera års erfarenhet i en senior ekonomroll, exempelvis som CFO, ekonomichef eller senior business controller.
- Stark kompetens inom business control, finansiell analys och lönsamhetsuppföljning.
- Erfarenhet av likviditetsplanering, kassaflödesanalyser och finansieringsfrågor.
- God förståelse för redovisning och finansiell rapportering.
- Vana att arbeta datadrivet och utveckla beslutsstöd baserat på affärsdata.
- Mycket goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av affärssystem och BI-verktyg.
Erfarenhet av prognos- och scenarioarbete samt vana att analysera komplexa flöden i verksamheter med stora volymer och många artiklar är meriterande, liksom bakgrund från retail, e-handel eller andra handels- och logistikintensiva miljöer.
Som person är du analytisk och affärsdriven, med en stark vilja att förstå vad som faktiskt driver resultat och kassaflöde. Du kommunicerar tydligt, är prestigelös i samarbetet och trivs i ett högt tempo där du förväntas ta stort eget ansvar och få saker att hända.
Ditt ledarskap
Vi tror på ett närvarande och tydligt ledarskap: du bygger struktur och arbetssätt som håller när bolaget växer, prioriterar hårt och driver igenom förändring utan att skapa onödig byråkrati. Du vågar utmana med data, får med dig människor och gör ekonomi till konkreta beslut i vardagen.
Information och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Winn Scandinavia med AxÖ Consulting. För mer information om tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult Tobias Björk på telefon 070-977 51 00 eller via mejl tobias.bjork@axoconsulting.se
.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera den sökandes arbets- och utbildningshistorik samt eventuella andra relevanta uppgifter. Denna praxis bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
