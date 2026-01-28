WeStaff Sweden söker Stockholms bästa konsultchef!
WeStaff Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
WeStaff Sweden söker Stockholms bästa konsultchef inom affärsområdet Transport!
Känner du att du ger allt - men inte riktigt får det tillbaka? Vi på WeStaff Sweden söker dig som är en stjärna i din roll men kanske inte blir tillräckligt uppskattad där du är idag.
Hos oss får du inte bara möjlighet att påverka - du får också ta del av framgångarna, på riktigt. Vi tror på att hårt arbete ska löna sig, både i vardagen och i resultatet.
Är du redo att ta nästa steg? Välkommen till en arbetsplats där du blir sedd, hörd och belönad.
Hör av dig - vi ser fram emot att lära känna dig!
Tjänsten startar våren 2026 - den här möjligheten vill du inte missa.
Om jobbet:
Du som arbetar som konsultchef idag vet vad det innebär: högt tempo, stort ansvar, ständig problemlösning - och ibland lite för lite tack. Vi vet hur mycket du lägger ner, och vi vet att du förtjänar mer.
På WeStaff Sweden letar vi nu efter Stockholms bästa konsultchef - inte nödvändigtvis den som får mest applåder just nu, utan den som får allt att fungera, men kanske inte får känna glädjen över framgångarna. Här är din chans till något bättre.
Hos oss får du utrymme att påverka Du får ta del av resultaten - inte bara jobba för dem Du blir en del av ett team som tror på tydlighet, frihet och uppskattning
Rollen:
Du får en dynamisk roll där du kombinerar ledarskap, rekrytering och affärsutveckling. Du ansvarar för bemanningsuppdrag och konsulter inom affärsområdet Transport i Stockholm. Som nyckelperson mellan våra kunder och konsulter driver du affären framåt och säkerställer hög kvalitet i leveransen.
Du får stor frihet att planera din egen arbetsdag - det viktiga är att vi når resultat tillsammans.
Ditt ansvar omfattar:
Personalansvar Du är en närvarande ledare som ser till att dina konsulter trivs och utvecklas. Det innebär regelbunden kontakt, uppföljning och administration såsom tidrapportering, anställningsavtal, medarbetarsamtal och bokning till uppdrag.
Kundkontakt & affärsutveckling Tillsammans med vår säljare bygger du långsiktiga samarbeten med nya och befintliga kunder. Du arbetar aktivt med merförsäljning och är lyhörd för kundens behov.
Rekrytering Du leder hela rekryteringsprocessen: från kravprofil och annonsering till intervjuer och presentation av kandidater. Din förmåga att nätverka och skapa långsiktiga relationer är en viktig del av rollen.Publiceringsdatum2026-01-28Profil
Vi söker dig som:
Motiveras av att nå resultat
Trivs i högt tempo och gillar att utmana dig själv
Har stark kommunikativ förmåga och är bra på att bygga relationer
Är självgående, initiativtagande och lösningsorienterad
Har god struktur och organisatorisk förmåga
Har B-körkort
Är van datoranvändare och lär dig snabbt nya system
Meriterande:
Erfarenhet från transportbranschen
Tidigare erfarenhet inom bemanningsbranschen, gärna inom Transport & Logistik
Kunskap i affärssystemet Recman
Om WeStaff Sweden:
Hos oss arbetar du i en familjär kultur där vi har högt i tak, nära till skratt och där alla hjälps åt. Vi är prestigelösa, målinriktade och värdesätter tydlighet och transparens. Du kommer att bli en viktig del av ett litet men starkt team med höga ambitioner och stort hjärta.
Praktisk information:
Placeringsort: Stockholm Omfattning: Heltid Start: Våren 2026 Anställningsform: Tillsvidare Kollektivavtal: Unionen
Vill du bli en del av ett drivet team och göra skillnad - både för konsulter och uppdragsgivare?
Då vill vi höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7133627-1812878". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9710482