WeMind Vasastan söker Vikarierande Utredande psykolog barn och ungdom
2026-03-26
Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss får du en nyckelroll i specialistpsykiatrin, där varje patientmöte är en chans att göra skillnad. I vårt engagerade multiprofessionella team arbetar du med struktur, kvalitet och evidensbaserad vård - där din kompetens både utvecklar vården och skapar bästa möjliga resultat för patienterna.
Att jobba som psykolog på WeMind
Som psykolog på WeMinds NP-mottagning kommer du främst att arbeta med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar från 6 t o m 17 år där du i team med läkare ansvarar för utredning och diagnostisk bedömning av adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Du kommer att arbeta i en verksamhet som värnar om en hög patientsäkerhet och högsta kvalitet på vården och du kommer att delta i utvecklingsarbete inom verksamheten.
Det krävs följsamhet till riktlinjer och skicklighet i sitt bemötande till de ofta komplexa patienter vi möter inom psykiatrin. Som stöd har du uppdaterat material och kunniga kollegor att bolla med. Träffa våra psykologer på vår karriärsida.
Vi arbetar med mätningsbaserad vård, där behandlingen följs upp med validerade skattningsskalor tillsammans med patienten. Det ökar delaktighet och möjliggör en individualiserad behandling som tillför värde för patienten. Uppföljningen sker digitalt för att minska administrativ belastning.
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar på barn. Gärna också erfarenhet av att utreda vuxna men det är inget krav.
För dig som är intresserad kan rollen även erbjuda även möjlighet att arbeta med digital KBT-behandling på engelska.
Din nya arbetsplats
I december 2024 öppnade WeMind en ny utredningsenhet i Stockholm där utför fördjupade neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar på uppdrag av Region Stockholm. Nu söker vi dig som vill vara med och driva samt utveckla verksamheten tillsammans med oss!
Arbetet följer nationella riktlinjer och vilar på evidensbaserade metoder. Våra arbetssätt är strukturerade och samtidigt flexibla och det dagliga arbetet kommer präglas av prestigelöshet, samarbete och öppenhet. WeMind strävar efter att i alla situationer sätta patienternas behov i första rummet och tillsammans med ett kompetent och erfaret team av psykologer, specialistläkare i psykiatri och medicinska sekreterare kommer ni skapa den bästa vården för målgruppen.
Mottagningen kommer ligga centralt i Stockholm med närhet till kommunikationer och stort utbud av restauranger och caféer runt hörnet.
Vi erbjuder dig
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
Möjlighet att arbeta på distans
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja - vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Legitimerad psykolog med inriktning KBT
Minst 2 års erfarenhet av att utföra neuropsykiatriska utredningar av barn
Du vill arbeta brett inom psykiatrin och trivs med struktur, evidens och systematisk uppföljning. Du arbetar självständigt, tar behandlingsansvar och planerar samt organiserar ditt arbete väl. Samtidigt värdesätter du samarbete, bidrar aktivt med din kompetens och vill vara med och utveckla verksamheten i en lärande och stödjande arbetsmiljö.
Praktisk information
Vikariat under hela 2026, med god möjlighet till förlängning
Omfattning 100%, eller enligt överenskommelse
Placering Vasastan
Tillträde enligt överenskommelse
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 19 april 2026. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före utgångsdatum
För frågor är du varmt välkommen att kontakta: Inger Gynning, verksamhetschef, inger.gynning@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Inger Gynning
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
