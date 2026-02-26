Wellnessinstruktör till exklusivt spa Yin Yoga, Breathwork & Basturitual

Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm
2026-02-26


Vill du leda unika wellnessupplevelser i en lugn och exklusiv spamiljö?
Vi söker instruktörer som kan hålla inspirerande sessioner inom yin yoga, andning och meditation för gäster.
Vi vill skapa en återkommande wellnessupplevelse där gästerna får möjlighet att varva ner, landa i kroppen och stärka sin återhämtning.
Upplägget kan exempelvis inkludera
• Yin yoga
* Guidad andning (breathwork)
* Meditation / avslappning
* Basturitual med andning och yoga

Syftet är att skapa djup avslappning, förbättrad cirkulation och mental närvaro.
Vi söker dig som
• Är certifierad yogainstruktör eller wellnessinstruktör
* Har erfarenhet av yin/hot yoga, meditation eller breathwork
* Är trygg i att guida grupper i en lugn och professionell miljö
* Kan skapa en varm och exklusiv upplevelse för gäster
Extra meriterande
• Erfarenhet av spa- eller retreatmiljö
* Kunskap om basturitualer / saunagus
* Erfarenhet av sound healing eller liknande

Kort om uppdraget
* Mindre grupper i spa-miljö
* Flexibla tider (främst kvällar)
Vi söker instruktörer som kan bidra till att skapa en unik wellnessupplevelse där kropp, sinne och återhämtning står i fokus.

Skicka ditt CV till mikael.davani@energystaffingsweden.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com

Arbetsgivare
Energy Staffing & Advisement Sweden AB (org.nr 559500-6643)
113 59  STOCKHOLM

Jobbnummer
9764346

