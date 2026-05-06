Welfare Officer vid NSE MNB-LVA (Tidsbegränsad anställning)
2026-05-06
Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Värdesätter du ömsesidigt förtroende och önskar både ett eget ansvar såväl som goda möjligheter till kompetensutveckling? Södra skånska regementet P 7 söker nu en Welfare Officer som kommer placeras vid den svenska Natobataljonen i Lettland. Är du redo för en tjänst som innebär utlandstjänstgöring? Välkommen in med din ansökan!
Om Nationellt Stöd Element, NSE
NSE är en enhet vid det svenska truppbidraget till MNB-LVA (Multi National Brigade-Latvia) som Södra skånska regementet P 7 bemannar och som skall stödja den svenska Bataljonen på plats i Lettland med logistik.
NSE ska stödja den svenska bataljonen med nationell logistik, förnödenhetsförsörjning, transporter, godshantering och lagerhållning. NSE är kontaktyta gentemot stödet från Logistikenheten vid P 7 Revingehed samt det bakre stödet i Sverige vid FMLOG.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I huvudsak innefattar tjänsten som Welfare Officer att samordna och koordinera welfare vid den militära förläggningen i Lettland samt att utgöra ett stöd i personalärenden för chefen NSE. Du kommer att vara ansvarig för att anordna event, besök av fältartister, uppmärksamma högtider och traditioner, anordna gemensamma träningspass samt samverka med andra nationers representanter.
Arbetet genomförs både enskilt och tillsammans med andra, bland annat soldathemsstiftelsen. Arbetet innebär att verka för trivsel och en meningsfull fritid för de svenska deltagarna på insatsen och samordna detta tillsammans med företrädare på de olika enheterna.
Arbetsuppgifterna innefattar även att du stödjer du chefen NSE med personaladministration. Du ingår i ledningsavdelningen på NSE och hjälper till med övriga uppgifter inom NSE. Arbetet i Lettland genomföras i en multinationell kontext och daglig samverkan med andra nationaliteter.
Arbetet kommer under hösten 2026 huvudsakligen genomföras på P 7 Revingehed i ett förberedelseskede och under våren 2027 på plats i Lettland. Tjänstgöringen innebär minst 6 månaders placering i Lettland. Publiceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Goda datakunskaper
Körkortsbehörighet B
Tidigare genomförd Värnplikt/GMU med godkänt resultat som arbetsgivaren bedömer aktuell, alternativt nuvarande civil anställning inom Försvarsmakten
Tidigare erfarenhet av att planera och leda aktiviteter alt. projekt som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänstenDina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vi rekrytering av denna befattning.
Vi söker dig som är social, har en egen drivkraft att utveckla dig själv, organisationen och verksamheten. Du tycker om att arbeta i olika gruppsammansättningar och med medarbetare med olika förmågor och kunskaper. Du är självgående, kreativ, initiativtagande och bra på att skapa struktur i arbetet. Du har god kommunikativ förmåga och är duktig på att bygga relationer även utanför egen enhet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
Beteendevetenskaplig utbildning utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Kunskaper i Försvarsmaktens personalsystem.
Kunskaper i Försvarsmaktens stödsystem PRIO
Tidigare arbete inom friskvård och idrott
Tidigare arbete inom personalområdet i Försvarsmakten.
Militära förarbevis
Genomförd militär utlandstjänst.
Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad mellan 261001 - 270730
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Revingehed/Lettland
Tillträdesdatum: 20261001. För sökande från Försvarsmakten med anställning blir man tidsbegränsad placerad vid enheten.
Anställningen är en civil anställning i Försvarsmakten.
Upplysning om befattningen:
mailto:johan.stjernfelt@mil.se
Upplysning om rekryteringsprocessen:
mailto:robin.nordlund@mil.se
För sökande utan anställning i FM så sker tillträde efter överenskommelse och vi tillämpar sex månaders provanställning. Till ansökan skall det bifogas ett CV och personligt brev.
Fackliga företrädare:
Officersförbundet; of-p7@mil.se
OFRS; senadin.sela@mil.se
SEKO; seko-revinge-p7@mil.se
SACO; saco-revinge-p7 @mil.se
Välkommen att registrera Din ansökan innehållande CV och personligt brev samt övriga handlingar, senast 20260524
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar eftersom regementet främst använder sig av pansarfordon. Vi genomför en militär grundutbildning för värnpliktiga i markstrid, mekaniserad och motoriserad strid med stöd av våra huvudfordon som är: stridsvagn 122, stridsfordon 9040C och pansarterrängbil 360.P 7 har heltid- och deltidsanställd personal som tjänstgör i sina olika befattningar nationellt och internationellt.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
