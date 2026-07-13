Welcome Office Manager till Clarion Hotel Grand Östersund
Strawberry Services AB / Receptionistjobb / Östersund Visa alla receptionistjobb i Östersund
2026-07-13
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About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality! Clarion Hotel® is part of Strawberry.
**Gör varje hotellvistelse till ett oförglömligt mästerverk på Clarion Hotel Grand Östersund!** ✨
På Clarion Hotel Grand Östersund är vi inte bara ett hotell – vi är en destination där urban puls möter förstklassig service och en atmosfär som vibrerar av energi och värme. Vi omdefinierar hotellupplevelsen med sofistikation och en standard som får gästerna att längta tillbaka. Nu söker vi dig som vill vara hjärtat i vår verksamhet: en **Welcome Office Manager (Receptionschef)** som vet att magin börjar redan vid det första intrycket och genomsyrar varje gästmöte.
• *Är du vår nästa stjärna?**
Vi letar efter en inspirerande ledare och en sann förebild som brinner för att skapa de allra bästa förutsättningarna för sitt team. Du är en person som med passion, professionalism och en smittande entusiasm ser till att våra medarbetare kan leverera enastående upplevelser till varje gäst. Du älskar människor, är en självständig drivkraft och en social dynamo som trivs i ett högt tempo med flexibla utmaningar och tighta deadlines. Med din idérika problemlösningsförmåga och analytiska skärpa ser du möjligheter där andra ser hinder. Framför allt drivs du av att ge våra gäster den där lilla extra servicen som gör att de inte bara kommer tillbaka, utan också berättar för alla de känner!
• *Vågar du anta utmaningen och leda vägen?**
Som Welcome Office Manager rapporterar du direkt till vår Operation Manager och blir en nyckelspelare i hotellets avdelningschefsgrupp. Du får en central roll där du:
Skapar magi: Genom ditt team säkerställer du att varje gäst får en oförglömlig upplevelse, från incheckning till utcheckning.
Är en aktiv del av driften: Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna och delta i det dagliga arbetet, redo att stötta ditt team i alla uppgifter. Helgarbete och skifttider är en naturlig del av rollen.
Driver resultat: Du arbetar aktivt med målstyrning, prognoser och har ett tydligt resultatansvar för din avdelning. Du inspirerar ditt team att dagligen förstå hur de bidrar till vår framgång.
Utvecklar talanger: Du har personalansvar för receptionister och nattpersonal, vilket inkluderar schemaläggning, upplärning, utbildning, utvecklingssamtal och löneredovisning.
Bygger teamet: Du leder nyrekryteringar inom din avdelning för att hitta framtidens stjärnor.
Sätter standarden: Du utvecklar och säkerställer att rutiner för avdelningen efterlevs, för en smidig och effektiv drift.
Följer gästens röst: Du ansvarar för att löpande följa upp gästnöjdheten i system som Loopon och Tripadvisor, och agerar snabbt för återkoppling och kompensationer vid behov.
Är en trygg punkt: Dutytjänstgöring kan förekomma vid behov.
Denna roll är dynamisk och kommer att utvecklas i takt med hotellets verksamhet och våra gästers behov. Vi tror på att växa tillsammans!
En del av vårt pulserande team
På Clarion Hotel Grand Östersund och inom hela Strawberry-familjen tror vi på prestigelöst samarbete. Vi vet att den bästa gästupplevelsen skapas när vi stöttar varandra, även om det innebär att lägga vårt eget arbete åt sidan en stund. Tillsammans strävar vi efter att ge gästen en fulländad upplevelse – och lite till!
Varför bli en del av Clarion Hotel Grand Östersund & Strawberry?
Hos oss blir du en del av ett varumärke som kombinerar urban stil med högsta kvalitet, och ett engagemang som sträcker sig till varje medarbetare. Här får du:
En inspirerande och fartfylld arbetsmiljö där dina insatser verkligen värdesätts och gör skillnad.
Fantastiska möjligheter att avancera och utvecklas inom den dynamiska Strawberry-koncernen.
Exklusiva personalrabatter och förmånliga vän- & familjepriser på våra över 245 hotell.
Om Strawberry
Vi är Strawberry – en kraft som skapar tusentals upplevelser varje dag på våra hotell, restauranger, spa och mycket mer. Vårt team består av 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder, drivna av våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att göra skillnad och skapa magi?
Vi behandlar ansökningar löpande, så det är möjligt att en del av våra tjänster blir tillsatta innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Clarion Hotel Grand Östersund Kontakt
Rekryterare
Mia Jonsson mia.jonsson@strawberry.se +46722046782 Jobbnummer
10001515