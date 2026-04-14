2026-04-14
WELCOME OFFICE AGENT I CLARION HOTEL GRAND ÖSTERSUND SOMMAR 2026
Clarion Hotel Grand Östersund är mer än bara ett hotell. Vi är en levande mötesplats mitt i Östersund, där människor, upplevelser och minnen möts.
Här handlar det inte bara om att checka in gäster utan vi skapar helhetsupplevelser som börjar långt innan ankomst och lever kvar långt efter avresa.
Som Welcome Office Agent hos oss är du hjärtat i hotellet och spindeln i nätet som får allt att hänga ihop. Du hanterar allt från bokningar och administrativa uppgifter till gästönskemål, feedback och oväntade situationer. Ofta samtidigt och alltid med ett leende.
Vi tror inte på att följa manus. Vi tror på människor som vågar ta ansvar, fatta beslut och använda sin erfarenhet för att skapa något unikt - varje dag, för varje gäst.
Stämmer detta in på dig?
Du har energi, driv och en naturlig känsla för service.
Du är nyfiken, orädd och lösningsorienterad. Du ser möjligheter där andra ser problem.
Att bemöta gäster faller dig naturligt och du har en förmåga att förstå vad som behövs, ibland innan gästen själv vet det.
Du hanterar feedback med ett leende och en självklar "vi löser det"-attityd.
Du trivs när tempot är högt och ser det som en chans att leverera på topp.
Du är en lagspelare som bidrar med positiv energi, men du är också trygg i att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Bonuspoäng för:
Har minst 1-2 års erfarenhet från hotellreception
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Har god datorvana
Har erfarenhet av bokningssystem - Mews är meriterande
Är självgående, flexibel och trivs i ett högt tempo
Inom Strawberry värdesätter vi mångfald. Olika bakgrund, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Tjänst: Varierande tjänstegrad (dag, kväll & helg)Tillträde: Enligt överenskommelseLön: Enligt avtal
Varför bli en del av Clarion & Strawberry?
Hos oss på Clarion blir du en del av ett varumärke som kombinerar det bästa från urban stil och högsta kvalitet. Ett engagemang som även sträcker sig till vårt arbetsteam. Här kan läsa vad du kommer att kunna åtnjuta:
En inspirerande arbetsmiljö med högt tempo där dina insatser kommer att värdesättas
Möjligheter att avancera och utvecklas inom den dynamiska Strawberry-koncernen
Personalrabatter och särskilda vän- & familjepriser i våra 200+ hotell
25 % rabatt på mat och dryck vid våra restauranger och barer
Exklusiva priserbjudanden på kundupplevelser, resor, shopping och mycket mer
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att göra skillnad?
Stämmer detta in på dig? Vänta inte, skicka in din ansökan redan idag för att bli en del av vårt team och hjälpa till att skapa förstklassiga gästupplevelser med Clarion. Vi behandlar ansökningar löpande, så det är möjligt att en del av våra tjänster blir tillsatta innan sista ansökningsdatum.
Följ oss på Instagram @clarionostersund för att ta del av livet på hotell
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
Prästgatan 16 (visa karta
)
831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersund Kontakt
Rekryterare
Zoe Eneroth zoe.eneroth@strawberry.se 0730882537 Jobbnummer
9853231