Welcome Office Agent - Night (Nattreceptionist) - Clarion Hotel Örebro
Nordic Choice Commercial Services AB / Receptionistjobb / Örebro Visa alla receptionistjobb i Örebro
2025-12-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Choice Commercial Services AB i Örebro
, Nacka
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality!
Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Är du en stjärna som lyser på natten?
Vi söker nu en trygg och serviceinriktad nattreceptionist som älskar mötet med människor och som vill bli vårt varma ansikte utåt - nattetid.
Rollen som nattreceptionist - Vårt ankare under natten
Som nattreceptionist är du spindeln i nätet och vår tryggaste punkt när staden sover. Du är den första och sista våra gäster möter. Du älskar mötet med människor och vill alltid göra det där lilla extra för att våra gäster ska känna sig välkomna, trygga och väl omhändertagna.
Dina ansvarsområden:
• Välkomnande Service: In- och utcheckning, hantera bokningsförfrågningar och telefonsamtal som en del av vårt Welcome Office-team.
• Säkerhet i Fokus: Du har det yttersta ansvaret för våra gästers säkerhet och hotellets rutiner under natten. Du är även serveringsansvarig under ditt skift.
• Driv och Engagemang: Aktivt arbeta med merförsäljning och bidra till att avdelningens mål uppnås.
• Teamwork: Ställa upp och i möjligaste mån och hjälpa till på övriga avdelningar.
Vem är du?
Du är en genuint trygg nattuggla med en positiv attityd och stort engagemang i ditt arbete. Du har en naturlig känsla för service och en vilja att alltid prestera på topp. Vi ser att du är:
• Stresstålig, Initiativrik och Flexibel
• En teamplayer med god samarbetsförmåga och ansvarskänsla.
• Mycket god i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
• Erfarenhet av receptionsarbete, kunskap i bokningssystemet MEWS är ett stort plus.
• Fyllt 20 år (tjänsten innefattar vissa arbetsuppgifter där Alkohollag (2010:1622) som kräver detta)
Vi erbjuder dig:
• Anställning: 80% med start omgående
• Arbetstider: 22.00-07.15, förlagt på vardagar, helger och röda dagar. Dagskift kan förekomma.
• Lön: Enligt kollektivavtal.
Är detta en Perfect Match? Vad väntar du på? Skicka in din ansökan idag! Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 16/1-2026.
Vid frågor? Mejla: erica.laghed@strawberry.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Clarion Hotel Örebro Jobbnummer
9648292