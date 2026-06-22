Webbredaktör/informatör till Verksamhet Administrativt stöd, Härnösand
Region Västernorrland / Journalistjobb / Härnösand Visa alla journalistjobb i Härnösand
2026-06-22
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta Region Västernorrlands kommunikationskanaler, och att ge stöd i kommunikationsfrågor till regionens ledning och verksamheter. Tillsammans utvecklar vi organisationens kommunikativa förmåga.
Vi erbjuder en flexibel och stimulerande arbetsplats, med kunniga och erfarna kollegor.
Vi söker nu en informatör/webbredaktör för tidsbegränsat vikariat. Du får stort ansvar och frihet att planera ditt arbete själv. Du kommer ingå i ett team som förvaltar regionens webbplatser och 1177. Du kommer att förstärka i förvaltningen av regionens webbplatser under en period då vi påbörjar ett projekt som syftar till att göra om den externa webbplatsen från grunden. Du kommer vara projektmedlem under en del av projektet.
Fokus i uppdraget kommer vara på att kvalitetssäkra innehållet på den befintliga webbplatsen inför övergången till den nya, med målet att endast aktuell och relevant information ska finnas, presenterat på ett sätt som underlättar för användare att orientera sig och förstå. Tjänsten är ett vikariat på heltid med start omgående till och med 2026-12-31.
ArbetsuppgifterSäkra att innehåll på den externa webbplatsen är aktuellt och relevant, i dialog med innehållsansvariga.
Delta i arbetet att identifiera förbättringsbehov, för innehåll och funktionalitet.
Behovsanalys och kravfångst till webbprojektet
Ta fram och anpassa innehåll för regionens externa webbplats; målgruppsanpassa, tillgänglighetssäkra och publicera.
Granska och följa upp att webbplatsen möter kvalitetskrav.
Bistå i övrigt arbete inom webbförvaltningen.
KvalifikationerVi söker dig somHar en högskoleexamen medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande
Har kunskap om webbpubliceringssystem och verktyg
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om duHar erfarenhet av redaktionellt arbete med större webbplatser samt förhålla sig till krav på digital tillgänglighet
Har specifik erfarenhet av arbete i Optimizely och/eller site vision som publiceringsverktyg
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Samarbetsförmåga
Pedagogisk insikt
Övrig information
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:163". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Regionledningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Marte Hjulstad marte.hjulstad@rvn.se +4661180168 Jobbnummer
9972194