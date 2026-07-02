We Create Movement - nu söker vi nästa fysioterapeut till vårt team
Wikan Personal AB / Sjukgymnastjobb / Hässleholm Visa alla sjukgymnastjobb i Hässleholm
2026-07-02
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, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige
We Create Movement är mer än vår vision - det är vårt löfte. Vi skapar rörelse, utveckling och livskvalitet för våra patienter - och en arbetsplats där våra medarbetare kan växa.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
På Pluspraktik hjälper vi människor att återfå funktion, utvecklas och prestera bättre. Med över 800 000 genomförda behandlingar har vi byggt ett av Sveriges mest erfarna och mångsidiga tvärprofessionella team inom rehabilitering, hälsa och prestation.
Här arbetar fysioterapeuter, kiropraktorer, naprapater, träningsspecialister, performance coaches samt fot- och löpspecialister tillsammans. Kombinationen av våra specialistkompetenser gör oss unika och skapar de bästa förutsättningarna för varje patient.
Nu söker vi en legitimerad fysioterapeut till våra kliniker i Kristianstad och Hässleholm.
Du blir en del av ett engagerat team där kunskap delas, idéer uppmuntras och patientens bästa alltid står i centrum. Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till att fortsätta bygga framtidens rehabilitering.
Vi samarbetar med Region Skåne samt företag, idrottsföreningar, försäkringsbolag och myndigheter, vilket ger dig en varierad och stimulerande arbetsvardag.
I denna rekrytering samarbetar Pluspraktik med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut blir dina arbetsuppgifter patientomhändertagande, vilket innefattar diagnosticering, behandling, rehabilitering, uppföljning, rådgivning, journalföring samt kontakt med andra vårdinstanser vid behov.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker denna tjänst är utbildad fysioterapeut och du får gärna ha några års arbetslivserfarenhet i bagaget, antingen från offentlig eller privat verksamhet.
Som person har du ett högt patientfokus och är mån om att ge bästa möjliga behandling och rådgivning. Du tar stort eget ansvar, men är samtidigt en flexibel, hjälpsam och energigivande lagspelare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Därför ska du välja Pluspraktik:
• Arbeta i ett av Sveriges mest erfarna och mångsidiga tvärprofessionella team.
• Utvecklas genom nära samarbete och kontinuerlig kompetensutveckling.
• En varierad vardag med patienter från offentlig vård, företag, idrott och försäkringsärenden.
• Möjlighet att påverka, utvecklas och göra verklig skillnad - varje dag.
Information och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Pluspraktik med placering i Hässleholm/Kristianstad. Arbetet är på dagtid och på heltid. Tillsättning sker efter överenskommelse, men skicka gärna din ansökan via www.wikan.se
redan idag, då vi kan komma att göra urval löpande. Sista ansökningsdag är den 18 augusti.
För mer information eller vid frågor kring tjänsten, kontakta Kristoffer Svensson på 044-590 65 08.
We Create Movement - vill du vara med? Vi ser fram emot att välkomna dig till ett team där din kompetens gör skillnad, varje dag.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Lasarettsboulevarden 2H (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Pluspraktik Kontakt
Kristoffer Svensson 044-5906508 Jobbnummer
9990396