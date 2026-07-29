Waiter (Servitör/Servitris till matbaren) Scandic No. 53, deltid 20%
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2026-07-29
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Nu söker vi en skicklig medarbetare till restaurangen på Scandic No. 53.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss – och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen?
Du är den första gästen möter i vår restaurang, därför är det av stor vikt att du har ett varmt bemötande och är uppmärksam på detaljer samt gästens behov. Du har ett brinnande intresse för mat och dryck samt gillar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk måltidsupplevelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillaga enklare maträtter, servera mat och dryck samt ansvara för den egna kassan. Du stöttar dessutom förstås upp teamet på hotellet med andra arbetsuppgifter vid behov.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av konceptstyrd verksamhet. Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med gäster är goda kunskaper i svenska och engelska en förutsättning. Talar du ytterligare ett språk är det meriterande.
Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en lyhörd och presigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid och omfattar arbete varannan helg, fredag- och lördagskvällar.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och hur det är att arbeta på Scandic!
Allt börjar med dig. Att arbeta på ett av våra hotell innebär att vara en del av ett team där omtanke, samarbete och små vardagsögonblick gör skillnad. Du hjälper till att skapa den varma, hemlika känslan som kännetecknar Scandic – genom att vara närvarande, här och nu, och låta detaljerna räknas.
Vissa dagar går snabbt, andra är mer förutsägbara – ingen dag är den andra lik. Men det som alltid består är lagandan. Ni ställer upp för varandra, löser saker när de händer och är stolta över att leverera kvalitet – även när tempot är högt. Och när ni gör det vill gästerna inte bara njuta av sin vistelse – de vill komma tillbaka.
Så arbetar vi på Scandic
Vi är som bäst när vi arbetar tillsammans – över roller, hotell och team – och fokuserar på det som gör verklig skillnad i vardagen. Våra värderingar vägleder hur vi agerar och levererar: Be Pro, Be Bold, Be Caring och Be You.
Om du tror att fantastisk gästfrihet skapas genom samarbete, konsekvent kvalitet och små välgjorda ögonblick, kommer du att känna dig som hemma hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels Aktiebolag
(org.nr 556299-1009)
999 99 STOCKHOLM Arbetsplats
Scandic No. 53 Jobbnummer
10015446