Waiter (Servitör/Servitris) Scandic Södra Kajen, extra vid behov
2026-02-02
I Värtahamnen skapar Scandic ett nytt hotell med vidsträckta vyer över Stockholms hamninlopp. Mitt i hjärtat av en spirande ny stadsdel ligger Scandic Södra Kajen - en spännande och busig destination för äventyrare i alla åldrar där fantasin får flyga fritt. Från skönt hotellhäng är det lika nära till storstadspulsen som till skärgård och grönområden.
Vi erbjuder våra anställda en rolig arbetsplats där varje dag aldrig är den andra lik med lekfullhet som står i fokus. Vill du arbeta på en unik arbetsplats med stor variation? Då är du den vi söker!
Nu söker vi en skicklig medarbetare till restaurangen på Scandic Södra Kajen.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen?
Du är den första gästen möter i vår restaurang, därför är det av stor vikt att du har ett varmt bemötande och är uppmärksam på detaljer samt gästens behov. Du har ett brinnande intresse för mat och dryck samt gillar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk måltidsupplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att servera mat och dryck och att ansvara för egen kassa. Du stöttar dessutom förstås upp teamet på hotellet med andra arbetsuppgifter vid behov.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har minst två års erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av konceptstyrd verksamhet. Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med gäster är goda kunskaper i svenska och engelska en förutsättning. Talar du ytterligare ett språk är det meriterande.
Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en lyhörd och presigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en anställning för enstaka dagar på extra vid behov.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och hur det är att arbeta på Scandic!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD
