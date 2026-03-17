Wafab Bil söker en person till Säljsupport - Timanställning 30%
Wafab Bil AB / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-03-17
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wafab Bil AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Sunne
, Arvika
eller i hela Sverige
Wafab Bil söker en noggrann och serviceinriktad administratör som vill bli en del av vårt säljteam i Karlstad. Tjänsten är en timanställning vid behov, med en garanterad sysselsättningsgrad på minst 30%. Du kommer även att täcka upp vid sjukdom, semestrar och arbetstoppar.
Om rollen
Som administratör på säljsupport arbetar du nära vårt säljteam och har en central roll i att säkerställa att administrativa och praktiska moment i försäljningsprocessen hanteras smidigt och effektivt. Du är länken mellan försäljning, ekonomi och leverans.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs i en varierad och administrativ roll. Du har ett öga för detaljer, är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Erfarenhet av liknande arbete, gärna inom bilbranschen eller ekonomiadministration, är meriterande.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift, och har god datorvana.
Vi erbjuder
Ett flexibelt och utvecklande arbete i en dynamisk miljö där du får möjlighet att bidra till teamets och företagets framgång. Hos oss värdesätter vi ansvarstagande, laganda och engagemang.
Om Wafab Bil AB
Wafab Bil AB är ett väletablerat bilföretag med lång erfarenhet och ett starkt engagemang för kvalitet och kundnöjdhet. Som auktoriserad återförsäljare av Kia erbjuder vi allt från bilförsäljning till service och verkstad - alltid med kunden i centrum.
Stämmer beskrivningen in på dig och du är redo för en ny och stimulerande utmaning så ansöker du enkelt här. Ansök senast 9 april. Tillträde efter överenskommelse och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Urval kommer att ske löpande, och finner vi rätt kandidat kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum passerat.
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7395630-1898928". Arbetsgivare Wafab Bil AB
(org.nr 556195-3877), https://warnestadgruppen.teamtailor.com
Ramgatan 1 (visa karta
)
653 41 KARLSTAD
Warnestad Gruppen Jobbnummer
9803528