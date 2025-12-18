Vy bus4you söker behovsanställda bussförare till Kalmar
Vy Buss AB / Lokförarjobb / Kalmar Visa alla lokförarjobb i Kalmar
2025-12-18
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vy Buss AB i Kalmar
, Växjö
, Nässjö
, Värnamo
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vygruppen är en nordisk transportkoncern med cirka 11 600 anställda och en årlig omsättning på över 18 miljarder kronor. Vårt samhällsuppdrag är att erbjuda attraktiva, kollektiva transportlösningar på ett hållbart sätt, och visionen är "Vy gör det enkelt att välja miljövänligt". Det ska vi uppnå genom att ge våra kunder bra upplevelser varje dag, vara branschledande inom innovation, vara effektiva och pålitliga i allt vi gör, och ha engagerade och kundorienterade medarbetare. Vy har verksamhet inom tåg, buss, gods och resor i Norge och Sverige.
Vy Buss söker engagerade förare till vår depå i Kalmar!
Vill du ha ett flexibelt jobb som anpassas efter dina behov? Då kan detta vara något för dig!
Vi söker dig som älskar mötet med människor, har ett stort intresse för busskörning och innehar D-körkort samt YKB. Du är ansvarstagande, serviceminded och prioriterar alltid trafiksäkerheten. Du har förmågan att bemöta våra gästers behov på ett professionellt sätt och med ett stort leende.
Kort om tjänsten:
Vi erbjuder en behovsanställnng där du arbetar på timmar. Du utgår från vår depå i Kalmar och kör våra resenärer till Norrköping. Genom att arbeta på Vy Buss får du ta del av en varm gemenskap där vi tillsammans arbetar för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Som förare för vårt varumärke bus4you kommer du att ta dig an rollen som ambassadör, där du blir företagets ansikte utåt för våra gäster.
Vy bus4you är en av de ledande aktörerna på expressbussmarknaden i Sverige. Tillsammans med Vy flygbussarna utgör Vy bus4you den kommersiella avdelningen inom Vy Buss AB och är en del av Vygruppen.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Dagliga arbetsuppgifter som förekommer:
• Du ska göra ditt bästa för att få våra resenärer att känna sig så välkomna att de vill ta bussen igen
• Köra säkert och ansvarsfullt
• Vara en hjälpande hand, både för dina kollegor och våra resenärer
• Se till att bussen är i tid -även om vi såklart prioriterar säkerhet i första hand
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har giltigt D-körkort
• Godkänt YKB
• Digitalt förarkort för färdskrivare
• Kommunicerar väl på svenska och engelska
• Erfarenhet från att ha kört buss inom regiontrafik eller beställningstrafik
• Tillgång till egen bil då våra arbetstider är varierande och du behöver kunna ta dig till våra depåer alla tider på dygnet
• Meriterande är det om du behärskar andra språk än svenska och engelska
Som person behöver du vara positiv med en vilja att hjälpa till. Du har en god kommunikativ förmåga där det faller sig naturligt att informera och leverera fin service. Under varje tur ska säkerhets- och informationsmeddelanden på både svenska och engelska förmedlas till resenärerna. För att trivas hos oss ser vi även att du är en lagspelare
med god samarbetsförmåga som är med och bidrar till en god arbetsmiljö. Vi värdesätter ansvar, noggrannhet och ett trafiksäkert körsätt i alla
situationer, eftersom vi alltid har resenärernas säkerhet i fokus.
Detta får du av oss
• En trivsam arbetsplats i med hjälpsamma kollegor
• En kultur som kännetecknas av respekt, där vi alla ställer upp för varandra
• Möjligheten att arbeta på ett företag där miljötänkande är ett ledord
• Innan du börjar får du en gediken internutbildning för att du ska känna dig helt redo att representera Vy Bus4You
• Arbeta i fräscha bussar som är miljöanpassade
• Flera förmåner som friksvårdsbidrag, förmånliga försäkringar och rabatter på produkter
Bra att veta:
Lön enligt Bussbranschavtalet. Som en del av vårt säkerhetsarbete föregås anställningsförhållande av drogtest som utförs av
anlitad företagshälsovård. Löpande under anställning förekommer det slumpvisa
alkohol och drogtester. I samband med anställning kommer vi även be dig att uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Ansökning sker via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan direkt! Urval sker löpande.
Mer information om oss hittar du på bus4you.se och vy.se.
Kontaktinformation
Hans Lönn, Platschef, Linköping,Kalmar, Skavsta flygplats, hans.lonn@vy.se
Arbetsplats
Kalmar Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5054912209". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vy Buss AB
(org.nr 556429-0319), https://www.vy.se/ Kontakt
Platschef, Linköping,Kalmar, Skavsta flygplats
Hans Lönn hans.lonn@vy.se Jobbnummer
9653077