Vy bus4you i Västerås söker behovsanställda bussförare
2026-01-23
Vygruppen är en nordisk transportkoncern med cirka 11 600 anställda och en årlig omsättning på över 18 miljarder kronor. Vårt samhällsuppdrag är att erbjuda attraktiva, kollektiva transportlösningar på ett hållbart sätt, och visionen är "Vy gör det enkelt att välja miljövänligt". Det ska vi uppnå genom att ge våra kunder bra upplevelser varje dag, vara branschledande inom innovation, vara effektiva och pålitliga i allt vi gör, och ha engagerade och kundorienterade medarbetare. Vy har verksamhet inom tåg, buss, gods och resor i Norge och Sverige.
Vybus4you söker nu serviceinriktade bussförare till Västerås!
Vi söker dig som sätter säkerhet och resenärens upplevelse i första rummet och trivs med ett flexibelt
arbete där arbetstiderna kan variera. Genom ett ansvartsfullt arbetssätt och ett positivt, hjälpsamt
bemötande blir du en viktig ambassadör för Vy där du ansvarar för att våra resenärer får en trygg och
behaglig resa.
Tjänsten är en behovsanställning på timmar och eftersom många resenärer reser med oss under
sommaren ser vi gärna att du kan arbeta även under denna period. Vy bus4you Västerås kör sträckorna
Västerås - Stockholm/Arlanda och Västerås - Karlstad.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som bussförare ska du dagligen:
• Köra säkert och ansvarsfullt
• Göra ditt bästa för att få våra resenärer att känna sig så välkomna att de vill ta bussen igen
• Vara en hjälpande hand, både för dina kollegor och våra resenärer
• Se till att bussen är i tid -även om vi såklart prioriterar säkerhet i första handKvalifikationer
Vem är du?
• Vi söker dig som har D-körkort samt YKB
• Digitalt förarkort för färdskrivare
• Du kommunicerar väl på svenska och engelska
• Du har minst ett par års erfarenhet från att ha kört buss
• Du behöver ha tillgång till egen bil då våra arbetstider är varierande
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av service och om du behärskar andra språk än
svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen som bussförare hos Vy förväntas du framföra våra fordon på ett säkert, ansvarsfullt
och behagligt sätt, med resenärens bästa i fokus. Vi ser att du som person är positiv med en vilja att hjälpa
andra och håller hög servicenivå även i de ibland stressiga arbetssituationerna. Under varje tur ska
säkerhets- och informationsmeddelanden förmedlas till resenärerna på både svenska och engelska. Vi
söker därför dig som har en mycket god kommunikativ förmåga, som på ett professionellt och tydligt sätt
kan informera resenärer och göra det lilla extra för att säkerställa en positiv reseupplevelse. För att trivas
hos oss ser vi även att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga som är med och bidrar till en god
arbetsmiljö.
Vi erbjuder
• En trivsam arbetsplats i med hjälpsamma kollegor
• En kultur som kännetecknas av respekt, där vi alla ställer upp för varandra
• Möjligheten att arbeta på ett företag där miljötänkande är ett ledord
• Innan du börjar får du en gediken internutbildning för att du ska känna dig helt redo att representera
Vy Bus4You
• Arbeta i fräscha bussar som är miljöanpassade
• Flera förmåner som friksvårdsbidrag, förmånliga försäkringar och rabatter på produkter
Bra att veta:
Lön enligt Bussbranschavtalet. Som en del av vårt säkerhetsarbete föregås anställningsförhållande av
drogtest som utförs av anlitad företagshälsovård. Löpande under anställning förekommer det slumpvisa
alkohol och drogtester. I samband med anställning kommer vi även be dig att uppvisa ett utdrag från
polisens belastningsregister.
Ansökning sker via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan direkt! Urval sker löpande.
Kontaktinformation
Nazhad Maroof, Platschef Västerås, nazhad.maroof@vy.se
Arbetsplats
Ingenjör Bååths gata 11
722 12 Västerås Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5069255100". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vy Buss AB
(org.nr 556429-0319), https://www.vy.se/ Kontakt
Platschef Västerås
Nazhad Maroof nazhad.maroof@vy.se Jobbnummer
9702308