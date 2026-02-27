VVS-tekniker till samhällsviktigt uppdrag i Stockholm
2026-02-27
Här är ingen dag den andra lik - ena stunden arbetar du med planerat underhåll och tillsyn, nästa stund löser du en akut reparation snabbt och smidigt. Låter det som något för dig? Har du dessutom erfarenhet inom VVS? Då vill vi gärna att du söker tjänsten som VVS-tekniker till Södersjukhuset!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som VVS-tekniker hos oss ansvarar du för att VVS-systemen på Södersjukhuset fungerar som de ska. Du blir en viktig del i att skapa en trygg och fungerande vårdmiljö - ett arbete som verkligen gör skillnad. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
• Sköta planerat underhåll av VVS-system
• Rycka in vid akuta fel och lösa dem med hög servicekänsla
• Utföra rörinstallationer och arbeta med undercentraler
• Föreslå förbättringar och rapportera avvikelser
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med dina kollegor. Vårt team består av 23 engagerade tekniker som beskriver sig som hjälpsamma, lösningsorienterade och alltid redo att stötta varandra.
Att arbeta i sjukhusmiljö är speciellt - vi planerar våra jobb så att vården störs så lite som möjligt. Det gör rollen både utmanande och meningsfull.
Tjänsten innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Om dig
Vi söker dig som är självständig och trygg i din yrkesroll, med en stark servicekänsla och förmåga att tänka kreativt när situationen kräver det. Du är en problemlösare som är mån om att leverera kvalitet i allt du gör.
För att lyckas i rollen har du:
• Teknisk VVS-utbildning eller motsvarande kompetens
• Några års erfarenhet av VVS-arbete
• Erfarenhet av rörinstallationer, undercentraler och service (meriterande)
• God datorvana, då all rapportering sker digitalt
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, arbetsglädje och kompetens- och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhetSå ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail.
Enligt överenskommelse
