VVS-montör till etablerat installationsbolag i Stockholm
2026-03-03
Plats: Stockholm (möjlighet att pendla från Eskilstuna)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Vi söker en erfaren VVS-montör till ett välrenommerat installationsföretag i Stockholmsområdet. Företaget är en del av en större installationskoncern och arbetar med stambyten och renoveringsprojekt i flerbostadshus.
Det här är en chans att bli en del av ett stabilt, välorganiserat och växande team där du får arbeta med kollegor som är skickliga, engagerade och har nära till skratt. Företaget har en driven kultur - här trivs personer som gillar tempo, ansvar och att arbeta mot gemensamma mål.Dina arbetsuppgifter
Montering, installation och byte av rörsystem vid stambyten
Samarbete med kollegor i lag där ordning, säkerhet och kvalitet står i fokus
Självständigt ansvar för att arbetet utförs enligt gällande branschregler
Vi söker dig som
Har VVS-certifikat
Har erfarenhet av stambyten eller liknande projekt
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i ett team där alla hjälps åt och där man jobbar effektivt mot gemensamma mål
Bor i Stockholm eller Eskilstuna (möjlighet att pendla med andra i teamet)
Vi erbjuder
Fast grundlön 43 000 kr/mån + ackord
Friskvårdsbidrag
Ett stabilt mellanstort företag med ordning och struktur
Kollegor med god sammanhållning och hög yrkesstolthet
Möjlighet att utvecklas i ett företag som är en del av en större koncern med framtidstro
Om rekryteringen
Den här rekryteringen hanteras av Schnell Rekrytering. Vi samarbetar nära med kunden och intervjuer sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
