Wrapped Studio AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-03-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrapped Studio AB i Stockholm
VVS-montör / Rörmokare till kunder i Stockholmsregionen
Vi söker flera erfarna VVS-montörer till direktanställning hos våra kunder i Stockholmsregionen.
Vi samarbetar med väletablerade VVS-företag i Stockholm som nu förstärker sina team. Du arbetar självständigt med installation, service och felsökning i kommersiella fastigheter och bostäder - varierad vardag med frihet under ansvar.Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Installation, service och underhåll av VVS-system
Om- och tillbyggnationer hos privat- och företagskunder
Felsökning och felavhjälpning på befintliga anläggningar
Installation av värmepumpar, golvvärme och sanitetsutrustning
Daglig kundkontakt och dokumentationKvalifikationer
Avslutad VVS-utbildning och/eller gesällbrev
Minst 3 års erfarenhet som VVS-montör eller rörmokare
B-körkort och goda kunskaper i svenska
Självgående, ansvarstagande och serviceinriktad
Vi erbjuder
Direktanställning med marknadsmässig lön
Servicebil, kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Goda utvecklingsmöjligheter
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholmsregionen
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - vi arbetar med löpande urval! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: hej@kronanrekrytering.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrapped Studio AB
(org.nr 559365-5847)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Kronan Rekrytering Jobbnummer
9798112