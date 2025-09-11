VVS tekniker till Elajo Klimat i Oskarshamn
2025-09-11
Vill du vara en del av Elajo klimatavdelning i Oskarshamn och arbeta med VVS-teknik i en framtidsbransch? Som VVS-tekniker hos oss ges du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och påverka såväl arbetsrutiner som arbetsmiljö. Hos oss blir du en viktig del av teamet, med ansvar från dag ett och stor variation i arbetsuppgifterna.
Dina ansvarsområden
I rollen som VVS-tekniker arbetar du med installation, service, felsökning och underhåll av VVS-anläggningar inom fastigheter, industrier och offentliga miljöer. Du ansvarar för att skapa energieffektiva och hållbara klimatlösningar tillsammans med vårt erfarna team, samt bidrar med teknisk rådgivning direkt till kund. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med projektledare och kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter
Installera och reparera VVS-system, exempelvis värmepumpar, ventilationsanläggningar, styrsystem och rörinstallationer.
Utföra regelbundet underhåll samt akuta felsökningar.
Göra energianalyser och ge förbättringsförslag för klimatanläggningar hos våra kunder.
Arbeta i mindre och större projekt - från planering till färdigt resultat tillsammans med teamet.
Ha löpande kundkontakt och bistå med rådgivning kring tekniska VVS-lösningar.
Dokumentera arbete digitalt i våra affärs- och servicessystem.
Bidra till och följa våra höga säkerhets- och kvalitetsrutiner.
Kvalifikationer och erfarenheter
Gymnasieutbildning inom VVS, eller motsvarande teknisk kompetens genom erfarenhet.
Minst tre års arbetslivserfarenhet av en roll som VVS tekniker, med arbetsuppgifter inom VVS-service, installation eller liknande.
Grundläggande kunskaper inom styr- och reglerteknik är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Meriterande: Certifiering inom VVS, erfarenhet från fastighetsautomation samt arbete enligt säkerhetsföreskrifter och branschstandard.
Denna position kan komma att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.Publiceringsdatum2025-09-11Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad med god samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter.
Noggrann och ansvarsfull i ditt sätt att arbeta.
Lösningsorienterad med förmåga att hantera komplexa tekniska utmaningar.
Initiativrik och strukturerad, trivs i ett omväxlande arbete.
Teamspelare som även kan arbeta självständigt och bidra med idéer.
Flexibel och anpassningsbar till olika projekt och arbetsmiljöer.
Vad Elajo erbjuder dig
Egen bil i tjänsten.
Flexibel vardag med utvecklingsmöjligheter och varierande projekt.
En trivsam, inkluderande arbetsmiljö med stort fokus på laganda och samarbete.
Kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag och stöd genom vår förmånsportal Eljo4U.
Trygg och stabil arbetsgivare som värnar om balans mellan yrkesliv och privatliv.
Tillgång till samtalsstöd inom hälsa, kris, stress, ekonomi och juridik.
Möjlighet att utveckla din tekniska kompetens inom styrsystem, automation och energi.
Elajos värderingar och företagskultur
Vår värdegrund bygger på Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, där alla ges lika möjligheter och olikheter uppskattas och respekteras. Hos Elajo får du möjlighet att kombinera karriär med balans i livet.
Om Elajo Klimat i Oskarshamn
Elajo är en av Sveriges ledande aktörer inom el, säkerhet, mekanik och energi. Totalt är vi över 800 medarbetare på 39 orter. Elajos klimatavdelning satsar på att ge våra kunder de mest innovativa lösningarna inom VVS, energi och ventilation för en hållbar framtid.Så ansöker du
Vill du vara med och bygga framtidens klimatteknik hos oss? Sök redan idag, dock senast 2025-10-03, urval sker löpande.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna
Henry Thornberg, Avdelningschef Klimat, på telefon 0104-578 992 eller
Mikael Liljegren, Distriktschef Sydost, på telefon 076-115 84 50
Vi ser fram emot din ansökan!
Elajo har valt rekryteringskanaler och undanber sig all kontakt från mediesäljare och rekryteringsföretag inför denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo El & Energiteknik AB
(org.nr 556139-3884), https://elajo.se/
Primovägen 1 (visa karta
)
572 36 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9503590