Vuxenutbildningen söker lärare för YH-utbildning till drifttekniker
Stenungsunds kommun / Högskolejobb / Stenungsund Visa alla högskolejobb i Stenungsund
2025-11-03
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning i Stenungsund omfattar 16 förskolor och 10 grundskolor med tillhörande Skolbarnomsorg och Anpassad grundskola. Det går ca 5.500 barn/elever inom verksamheterna. I Sektor Utbildning ingår även Gymnasium, Vuxenutbildningen samt Kultur- och Fritid.
Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.
Vuxenutbildningens verksamhet omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser, svenska för invandrare, yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildning samt lärcentrum med högskolestudier. Totalt arbetar ca 40 personer på Vuxenutbildningen. Verksamheten är i dagsläget förlagd till Hasselbacken och Röda Nyborg.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens arbetskraft?
Som lärare för vår tvååriga YH-utbildning till drifttekniker i Stenungsund får du vara med på resan för vuxna elever som byter riktning i sin karriär eller som vill fördjupa sina kunskaper inom området. Du kommer att undervisa, planera och utveckla undervisningen med hjälp av befintligt och nytt lärmaterial. I tjänsten ingår även samordningsansvar för studiebesök och gästföreläsare till de kurser du kommer ansvara för. I samarbete med representanter från kemiindustrin och lärarkollegor kommer du även fördela praktikplatser för lärande i arbete (LIA) och besöka de studerande där de praktiserar.
Utbildningen innehåller ämnen som alla är nära kopplade till kemiindustrin. Kurser som hålls i utbildningen är t ex processteknik, processäkerhet, mät- och reglerteknik, kemi, underhållsteknik, gruppdynamik och arbetsmiljö, och du kan komma att undervisa i flera av dessa beroende på din bakgrund.
Du kommer att vara lärare för två parallella klasser som startar med ett års mellanrum. Det finns stora möjligheter för dig att anpassa och utveckla kursinnehållet tillsammans med övriga lärare och industrin för att matcha de studerandes kompetens mot framtida arbeten.
Du kommer att samarbeta i ett team med tre-fyra kollegor. Du kommer också att ha ett nära samarbete med näringslivet i regionen. Som arbetsgivare erbjuder vi ett flexibelt arbete där du och ditt team planerar terminerna efter verksamhetens behov.
Vi erbjuder
* Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad
* Möjlighet att kombinera undervisning med fortsatt arbete i branschen
* Engagerade kollegor och nära samarbete med industrin
* Fortbildning och pedagogiskt stöd
Läs mer om utbildningen: https://www.stenungsund.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildningen/utbildningar-och-kurser/yrkesutbildningar/drifttekniker-yh
Anställningsform: Tillsvidaretjänst, 50% - 100%. Tjänsten kan delas upp på mer än en person, totalt 100 %.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom process-, kemi- eller energiteknik
* Har arbetat inom processindustri, raffinaderi, energiverk eller liknande verksamhet
* Gärna har erfarenhet av utbildning, handledning eller kompetensutveckling
* Är pedagogisk, lyhörd och trivs med att arbeta med människor
* Är strukturerad och tar stort eget ansvar
* Har god datorvana
* Har god samarbetsförmåga
Pedagogisk utbildning är meriterande men inget krav vi lägger stor vikt vid din yrkeserfarenhet och vilja att dela med dig av din kunskap.
Intervjuer kommer att ske den 5 december.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287598". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
Rektor
Kristin Spolander kristin.spolander@stenungsund.se 0303 730605 Jobbnummer
9586178