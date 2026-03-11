Vuxenutbildningen söker gymnasielärare i Sve/Sva och Engelska
Skövde kommun, Avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad / Gymnasielärarjobb / Skövde Visa alla gymnasielärarjobb i Skövde
2026-03-11
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skövde kommun, Avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad i Skövde
Vill du arbeta med vuxna elever som studerar för att ta nästa steg i livet - mot arbete eller vidare studier? Vi söker nu en legitimerad gymnasielärare i Svenska, Svenska som andraspråk och/eller Engelska.
Med detta jobb spelar du en viktig roll tillsammans med oss inom Sektor medborgare och samhällsutveckling. Vi arbetar för ett levande Skövde rikt på kultur, idrotts- och näringsliv. I det ingår också att arbeta för tillväxt, fler jobb och att stärka Skövdes attraktivitet.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Om uppdraget
Som lärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning enligt gällande ämnesplaner och betygskriterier. Du undervisar vuxna elever med olika bakgrund och studievana och anpassar undervisningen efter deras förutsättningar och mål.
I uppdraget ingår bedömning och betygssättning, att skapa struktur och studiero samt att bidra till elevernas progression. Du samverkar med kollegor i arbetslag och deltar aktivt i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och utveckling.
Vi söker dig som...
* Är legitimerad lärare i aktuellt ämne/ämnen.
* Har ett tydligt pedagogiskt ledarskap.
* Är trygg i bedömning och dokumentation.
* Ser vuxnas erfarenheter som en tillgång i undervisningen.
* Vill bidra till en professionell och kollegial arbetskultur.
* Erfarenhet av vuxenutbildning är meriterande.
Därför ska du välja oss...
Hos oss möter du en trygg och stabil arbetsplats där struktur, kollegialt stöd och ett nära ledarskap skapar goda förutsättningar för att lyckas i ditt uppdrag. Du möter vuxna elever och engagerade kollegor i en verksamhet där kvalitet, samarbete och utveckling står i centrum. Du får möjlighet att påverka undervisningens utformning och bidra till en skola som gör verklig skillnad för vuxna studerande. Varmt välkommen med din ansökan!KvalifikationerKvalifikationer
Du är behörig lärare på gymnasienivå i minst två av följande ämnen; Svenska, Svenska som andraspråk och Engelska på grundläggande nivå
Du är en ansvarstagande och resultatmedveten person som gärna antar nya utmaningar. Du är bra på att samarbeta med elever, lärare och andra samarbetspartners.
Hos oss står eleverna i centrum och det är viktigt att du som person passar in i verksamheten. Detta gör att vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
(org.nr 212000-1710) Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad Kontakt
biträdande rektor
Anna Hansson anna.hansson@skovde.se +46500497712 Jobbnummer
9789299