Vuxenhabiliteringsöverläkare till Habiliteringscentrum
Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2025-08-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du specialist med ett särskilt intresse för människor med funktionsnedsättning? Nu finns möjligheten att ta en unik roll i Region Västmanland. Här får du möjlighet att jobba på en övergripande nivå med stor frihetsgrad och det du arbetar med har stor betydelse för vuxna med funktionsnedsättning inom länet.
Det här kan vara en tjänst för dig som redan har en fast anställning, men vill utveckla din kompetens inom funktionshinderområdet på deltid.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Detta är en konsultativ roll där du finns som stöd i frågor som rör vuxenhabilitering till våra team inom Habiliteringscentrum men även till primärvården och specialistvården. Patientkontakt sker indirekt via teamens terapeuter. Du kommer att samverka internt och externt inom Region Västmanland. En stor del av tjänsten handlar om att bygga relationer med kliniker och primärvård samt att bevaka målgruppens intresse inom vården. Du ingår tillsammans med habiliteringssjuksköterska i vårt vuxenmedicinska team vars uppdrag är att säkerställa att personer med insatser från Habiliteringen får de medicinska kontakter som är befogade. På barnsidan finns motsvarande roll i form av barnneurolog som också blir en av dina närmsta kollegor.
Tjänstens omfattning ligger optimalt på 40%, men kan utifrån dina förutsättningar diskuteras. Ett minimum är 20%. Du får ett stort utrymme att påverka och planera både tid och innehåll i arbetet. Du kommer att ingå i Habiliteringscentrums stab som består av åtta medarbetare med bred kompetens. Du kommer även ingå i verksamhetens ledningsgrupp.
Så här beskriver tidigare överläkare uppdraget;
"Det är ett roligt jobb och ett mycket meningsfullt arbete. Arbetet innebär att verka för att våra personer i samhället som har svårt att föra sin egen talan får den vård de behöver och har rätt till. Inom enheten finns ett mycket positivt arbetsklimat. Och det är högt till tak. Man förväntas ifrågasätta och komma med idéer".
Nyfiken?
Maila gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Du kan även kontakta oss för ett studiebesök. Du får då möjlighet till en rundtur för att se våra lokaler, träffa några medarbetare och få en inblick i vårt arbete. Kontakta verksamhetschef Birgitta Törnblom så löser vi det!
Om arbetsplatsen
Inom den specialiserade habiliteringen får du möjlighet att följa patienter över tid och skapar på så sätt långvariga kontakter. Du är en del av ett team med flera olika yrkeskompetenser, som utifrån patientens förutsättningar och teamets samlade kompetens skapar möjligheter. Du erbjuds en individanpassad introduktion och förväntas bidra i utvecklingen av den framtida habiliteringen.
Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet vars habiliteringsenheter i Fagersta, Köping och Västerås ger stöd, råd och behandling till personer med funktionsnedsättningar så som autism, intellektuell funktionsnedsättning och vissa rörelsenedsättningar. En av våra länsövergripande verksamheter, Synenheten, ger insatser till personer med kraftig synnedsättning eller blindhet. Här finns också Tolkenheten som samordnar tecken- och skrivtolkning till personer med dövhet eller hörselskada.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist inom allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin, geriatrik eller annan specialitet som vi bedömer relevant. Du som söker har ett intresse för funktionshinderområdet och att göra skillnad på ett övergripande plan. Du trivs i en roll där du samverkar och är en skicklig relationsbyggare.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Omfattning kan diskuteras, men bör ligga mellan 20-40%. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 september 2025.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Bifoga gärna relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Barnhabiliteringsöverläkare
Maria Ingstedt maria.ingstedt@regionvastmanland.se 021-17 31 19 Jobbnummer
9464042