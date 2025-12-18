Vuxenenheten i Mölndal söker socialsekreterare til mottaget
2025-12-18
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen handlägger delar av socialtjänstens verksamheter. Vi arbetar i traditionell uppdelning av verksamhetsområdena IFO (individ- och familjeomsorg) och AFE (arbetsmarknad och försörjning) samtidigt som vi utmanar oss i att jobba övergripande med processer där vuxenheten är del av processledningsgruppen boende och beroende. Till förvaltningen hör även en administrativ stab.
Nu har Vuxenenheten en ledig tjänst som socialsekreterare i mottagsfunktionen. Du blir en av tre personer (heltidstjänster) som arbetar där. Enheten består totalt av 30 medarbetare. Fyra personer arbetar med målgruppen unga vuxna. Åtta socialsekreterare arbetare med målgruppen 25 år och äldre med ett skadligt bruk och beroende av alkohol, droger samt spel om pengar. Nio personer arbetar med behandling, boende- och sysselsättningsinsatser. Vi har ett nära arbetsledarskap bestående av totalt fem personer, varav två är förste socialsekreterare, en metodhandledare samt två enhetschefer.
Samtlig personal på enheten erbjuds extern processhandledning och ett generöst friskvårdsbidrag.
I mottagsfunktionen arbetar du primärt med akuta jourbesök, akuta skyddsbedömningar samt nybesök utifrån ansökningar och anmälningar. Du säkerställer att individen ansöker inom rätt förvaltning och i rätt kommun. Du får tät och nära arbetsledning av en förste socialsekreterare i ditt dagliga arbete. Som socialsekreterare i enhetens mottagsfunktion förväntas du ha hög kapacitet att bedöma vad som är akut och inte, samt hantera att arbetet växlar mellan hög och låg arbetsbelastning.
Målgruppen är personer med skadligt bruk och beroende men också annan psykosocial problematik hos vuxna. Arbetet sker utifrån socialtjänstlagen (SoL), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Enheten för vuxna handlägger inte ärenden utifrån strukturell bostadslöshet.
Som socialsekreterare hos oss samverkar du mycket både internt och externt. Samarbetspartners är bl.a. hälso-och sjukvården, kriminalvården, vård- och omsorgsförvaltningen samt samarbete internt inom vår egen förvaltning.Kvalifikationer
Du som söker ska ha socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Utbildning i socialrätt (SoL, LVU och LVM) är ett krav.
Du ska ha tidigare arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Det är meriterande om du har arbetat med personer med skadligt bruk och beroende och samsjuklighet. Vi ser gärna att du har god kunskap om socialtjänstens processer samt har kunskap om mottagsspecifik kunskap, såsom att ha förståelse för socialtjänstens gemensamma uppdrag, kunna göra tillhörighetsutredningar samt att hantera och prioritera i akutprocesser.
Vi ser gärna att du har utbildning i Freda och MI.
Förmågan att uttrycka sig i tal och skrift är av stor vikt då stor del av arbetet består av dokumentations- och utredningsarbete. Kunskap i Treserva är meriterande.
Körkort är ett krav.
För att verksamheten ska fungera och för en god arbetsmiljö kräver arbetet självständigt arbete och struktur samt mycket flexibilitet, detta då delaktighet och samverkan med kollegor är grunden till att vi tillsammans kan utföra våra uppgifter och nå våra mål.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Enhetschef
Carin Walles carin.walles@molndal.se 079-0670971
