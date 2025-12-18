Vuxenenheten i Mölndal söker SIG-samordnare
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Tjänsten som SIG-samordnare kommer att ha sin förankring i unga vuxna-gruppen på social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Unga vuxna-gruppen består av två socialsekreterare och två behandlare samt en förste socialsekreterare. Unga vuxna-gruppen ingår i vuxenenheten som arbetar med personer som har ett skadligt bruk och/eller beroende av alkohol, droger och/eller spel om pengar. Enheten har förutom unga vuxna-gruppen åtta socialsekreterare samt sju behandlare som arbetar med målgruppen över 25 år, utöver detta finns ett mottag bestående av tre socialsekreterare. Vi erbjuder nära arbetsledning bestående av två enhetschefer, två förste socialsekreterare samt en metodhandledare. På enheten har vi olika erfarenhet och bakgrund, det gemensamma är att vi är engagerade och att vi brinner för målgruppen.
Tjänsten som SIG-samordnare innebär ett nära samarbete med socialsekreterare på polisen.
Samtlig personal på enheten erbjuds extern processhandledning och ett generöst friskvårdsbidrag.
Vi erbjuder en unik möjlighet att vara med och starta upp en ny, viktig verksamhet i Mölndal. Vi har tät arbetsledning och arbetet innebär kollegial samverkan med socialsekreterare, myndigheter, brottsförebyggande aktörer och civilsamhälle samt möjlighet att forma både metoder och struktur.
SIG (Social InsatsGrupp) är en insatsmodell som riktar sig till unga vuxna med kriminalitetsnära beteenden eller riskfyllda livsstilar. Modellen bygger på långsiktig samverkan, individfokus och koordinerande insatser kring varje person, med avsikt att stödja positiva livsval, bryta destruktiva mönster och stärka prosociala nätverk. Detta arbete sker ofta i nära dialog med polis, socialtjänst, frivården, psykiatri, utbildningsaktörer m.m.
Som SIG-samordnare i Mölndals stad kommer du att ha en nyckelroll i att bygga upp denna helt nya verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att etablera och utveckla SIG-verksamheten i Mölndal, inklusive rutiner, samverkansstrukturer och teamorganisation. Arbetet kommer troligtvis innebära följande: Skapa och leda individuella insatsplaner tillsammans med deltagare, där mål och åtaganden konkretiseras och följs upp. Samordna nätverk runt klienten till exempel polis, socialtjänst, arbetslivsaktörer, psykiatri, utbildning och kalla till regelbundna möten samt stödja och coacha klienterna i förändringsprocessen genom motivationssamtal, nätverksmobilisering och problemlösning. SIG-arbetet är en aktivt uppsökande insats, vilket kan innebära möten i klienters hemmiljö, institutioner (t.ex. häkten) eller andra relevanta platser.
Uppdraget som SIG-samordnare innebär också att strategiskt arbeta med samverkan på myndighetsnivå och bidra till policy- och metodutveckling för SIG-modellen i kommunen. Dokumentera, följa upp och rapportera insatser, utfall och lärdomar till verksamhetsledningen samt att delta i utvecklings- och arbetsgrupper, och representera SIG vid externa samarbetspartners och samverkansmöten.Kvalifikationer
Du som söker ska ha socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har god förståelse för socialtjänstprocessen samt tvångslagstiftningen. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten antingen med barn och unga eller med vuxna personer.
Du ska vara självgående och ha förmåga att samverka och bygga upp nätverk som möjliggör en SIG-verksamhet för unga vuxna i Mölndals stad. Du ska ha erfarenhet av koordinerande eller nätverksbyggande arbete, gärna med komplexa målgrupper och samverkansmodeller samt vana att samarbeta med flera aktörer kring klienter (t.ex. polis, socialtjänst, vård, utbildning).
För att trivas på jobbet behöver du god kommunikationsförmåga, lyhördhet och ett strukturerat arbetssätt. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du behöver ha initiativkraft, kreativitet och förmåga att arbeta både operativt och strategiskt. Du ska ha god förmåga att bygga relationer. Vi vill att du ska se möjligheter även i svårigheter samt tro på människans förmåga till förändring. Du ska kunna driva projekt och vara bra på samverkan. Du behöver kunna ha flexibilitet när det gäller arbetstider och kunna jobba vissa kvällar samt på alternativa platser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
