Vuxenenheten 1, SF Hisingen söker en engagerad socialsekreterare
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-07-31
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Beskrivning
Vi söker en engagerad socialsekreterare till myndighetsutövning vuxna.
Enheten har ansvaret för arbetet med skadligt bruk och beroende inom individ och familjeomsorgen på Hisingen. Det innebär handläggning av ansökningar om stöd/vård och behandling, orosanmälningar gällande skadligt bruk och beroende, LVM handläggning och biståndsboenden för målgruppen. Enheten har även ansvaret för det uppsökande och motiverande arbetet gentemot målgruppen vuxna.
Utifrån nya socialtjänstlagen är tillgänglighet och brukarfokus högt på agendan.
Vi strävar efter att ha ett rimligt ärendeantal som möjliggör ett kvalitativt arbete och tid för återhämtning. Du erbjuds nära metodstöd, metodutveckling och extern handledning. Arbetsplatsen arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och förvaltningen erbjuder friskvårdsbidrag.
För oss är det viktigt att hålla oss uppdaterade på nya lagar och riktlinjer samt ha en hög kompetens inom samtliga våra sakområden. Vi är delaktiga i arbetet i staden både inom boende och skadligt bruk och beroende. Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen som har god utrednings- och dokumentationsförmåga samt tar ansvar för att följa upp pågående insatser.
Erfarenhet av målgruppen med skadligt bruk och beroendefrågor är meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom SoL och LVM. Om du dessutom har erfarenhet av evidensbaserade metoder såsom ASI, Audit/Dudit och/eller MI så är det meriterande. Körkort och god datavana är ett krav.
Som person är du en teamplayer samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt, driva processer och fatta egna beslut. Du är trygg i dig själv som person och i rollen som socialsekreterare.
Du har en god kommunikativ förmåga, vilket innebär att du kan möta människor med respekt och ge svåra besked på ett tydligt och professionellt sätt. Du kommer samverka både internt och externt så det är viktigt att du har lätt för att etablera och underhålla goda relationer.
Arbetet ställer krav på att du kan organisera och fördela din tid mellan samverkan, dokumentation och klientmöten för att skapa kvalité i verksamheten. Det är viktigt att du förstår vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och att dina valda insatser är kostnadseffektiva. Övrig information
Anställningen är en tillsvidaretjänst med start enligt överenskommelse. Ansökningarna hanterar vi löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan!
Lönenivåerna för denna tjänst är mellan 38 500 kr - 48 200 kr (10:e percentil och 90:e percentil) men Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Vid erbjudande om intervju behöver du ha med dig en giltig ID-handling samt eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Hisingen är Sveriges fjärde största ö och en viktig del av Göteborg. Här finns goda kommunikationer till Göteborgs centrum, ett brett utbud av restauranger, caféer och butiker samt närhet till både stadsliv och grönområden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Hisingen ska vara ett attraktivt område.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Mats Sandman, Akademikerförbundet SSR mats.sandman@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
10016599