Vuxenbibliotekarie till Upplands-Bro kommun
2026-02-02
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du vara med och utveckla ett bibliotek som speglar och stärker ett växande, mångspråkigt samhälle? Upplands-Bro bibliotek söker nu en engagerad vuxenbibliotekarie med särskilt ansvar för mångspråk och statistik.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som mångspråksbibliotekarie bevakar du behov och efterfrågan hos våra lokala målgrupper och ser till att bibliotekets mediabestånd inom området hålls aktuellt.
Du samarbetar med kommunens verksamheter, lokala föreningar och kulturorganisationer, och du arbetar även tillsammans med SFI, skolor och modersmålslärare. I rollen ingår också kontakt med relevanta nätverk.
Du arbetar aktivt med att lyfta fram bibliotekets mångspråkiga innehåll, till exempel genom program och utställningar, flerspråkigt informationsmaterial samt kommunikation i sociala medier och på bibliotekets webbplats.
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter, såsom urval och inköp av media samt arbete i informationstjänst. Som bibliotekarie vägleder du besökare i både det fysiska och det digitala biblioteket. Du bidrar till att tillgängliggöra bibliotekets innehåll och till att förmedla läslust.
Upplands-Bro bibliotek består av två enheter: Kungsängens bibliotek och Bro bibliotek. I tjänsten ingår kvällstjänstgöring samt helgtjänstgöring var fjärde vecka.
Vi söker dig som:
- Har utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Gärna har arbetslivserfarenhet från bibliotek
- God digital kompetens, inklusive vana vid bibliotekssystem, digitala tjänster och informationssökning.
- Förmåga att samarbeta med interna och externa aktörer, såsom föreningar, skolor och andra kommunala verksamheter.
- Har kunskaper i andra språk än svenska: Upplands-Bro bibliotek är ett finskt förvaltningsområde och kunskaper i finska språket är särskilt meriterande.
Som person är du självgående, nyfiken och lyhörd. Du har god pedagogisk förmåga och kan prata inför människor, både barn och vuxna vid exempelvis biblioteksvisningar och annat. Du är omvärldsorienterad och intresserad av olika kulturyttringar. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. I tjänsten ingår kvällstjänstgöring samt helgtjänstgöring var fjärde vecka.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast den 22 februari, 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter ett socialt hållbart samhälle där alla ges möjlighet till arbete och där förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa har en central roll. Vi arbetar tillsammans för att minska utanförskap och främja integration och inkludering i samhället. Kultur, idrott och rekreation är viktiga komponenter för att skapa trygghet, gemenskap och välbefinnande för invånarna i vår kommun.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/28". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Kultur- och fritidskontoret, Bibliotek Kontakt
Olof Språng 08-58169606 Jobbnummer
9718871