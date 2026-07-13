Vuxenbehandlare till Individ, familj och arbete
Båstads Kommun / Socialsekreterarjobb / Båstad Visa alla socialsekreterarjobb i Båstad
2026-07-13
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Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap – en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Vi söker en behandlare till enheten för stöd och behandling som kan arbeta mot vuxna som främst omfattas av våld i nära relation menäven av skadligt bruk och beroende.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som behandlare arbetar du på uppdrag från myndighet enl. SoL och/eller LVM. Utifrån ny socialtjänstlag omfattar det även insatser utan behovsprövning. Beroende på uppdrag ingår såväl riktade behandlingsinsatser samt stödsamtal med enskilda, grupper och nätverk. Du arbetar individuellt med vuxna som är utsatta för våld, utsätter andra för våld, anhörigstöd och skadligt bruk och beroende.
I rollen ingår det även praktiska arbetsuppgifter tillsammans med den enskilde. Vuxenbehandlare arbetar uppsökande vid behov eller när sådana uppdrag utformats. Du som utförare av uppdrag förväntas dokumentera utförda insatser enligt gällande lagstiftning.
Vi har implementerat förhållningssättet Signs of Safety i hela vårt verksamhetsområde, för att skapa samsyn och gemensam hållning mot de vi är till för. Därmed förväntas du att arbeta utifrån arbetssättet tillsammans med klienter och kollegor.
Arbetstiden är schemalagd till dagtid men kan förekomma helger och kvällar.
Du erhåller extern ärendehandledning.Kvalifikationer
Du som söker har en socionomexamen eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har aktuell erfarenhet av vuxenbehandling kopplat till främst våld i nära relation men även erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende.
Meriterande utbildning är exempelvis samtal och frihet och samtal om våld, MI och CRA. Vi använder oss av dokumentationssystemet Journal Digital och erfarenhet av det ses även som meriterande.
Vi ser att du har ett prestigelöst förhållningssätt gentemot klienter och kollegor som gör att du uppfattas som ödmjuk med öppet sinne. Vidare har du god samarbetsförmåga, stresstålighet och kan hantera komplexa situationer och bidrar till en god arbetsmiljö. Eftersom vi är en liten kommun är flexibilitet betydelsefullt. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav då du kommer köra i tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Kontakt v. 29-30: Sandra Björk Buske. Kontakt v. 31-32: Jannika Kristensson
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer - Välkommen med din ansökan!
Båstads kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads Kommun
(org.nr 212000-0944)
269 80 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Individ, familj och arbete (IFA) Kontakt
Enhetschef
Jannika Kristensson +4643177401 Jobbnummer
10001269