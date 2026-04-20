VS-montör och Ledande VS-montör för entreprenadprojekt
2026-04-20
Vill du bli en del av ett starkt team där kvalitet, gemenskap och yrkesstolthet är självklarheter? Hos Holmströms Rör får du mer än bara ett arbete, du får en arbetsplats med struktur, tydligt ansvar och en trygg, trivsam miljö där kollegor lyfter varandra och vill utvecklas tillsammans.
Om rollen som VS-montör
Som montör hos Holmströms Rör kommer du att arbeta i team tillsammans med andra montörer och ta ansvar för installation av VS-system i nybyggnation, främst inom större bostadsprojekt och kommersiella fastigheter i Skåne.
Du arbetar nära dina kollegor och samarbetar med platsledning och projektledare för att säkerställa att alla delar av projektet genomförs på bästa sätt. Beroende på projektets storlek får du även möjlighet att arbeta mer självständigt och ta egna initiativ.Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
Installera moderna värme-, kyla- och sanitetslösningar med hög kvalitet
Montera rörsystem i entreprenads- och industriprojekt
Arbeta med ritningar och tekniska underlag som grund för ditt yrkeskunnande
Vara en viktig del i större projekt där samarbete, planering och koordinering med andra yrkesgrupper skapar framgång
Tjänsten är en direktrekrytering till Holmströms Rör. Arbetstiderna är måndag-fredag 07.00-16.00. Holmströms Rör erbjuder friskvårdsbidrag och milersättning. Lön utgår enligt ackordsprincipen och följer Teknikinstallationsavtalet. Du får även ta del av ett vinstdelningssystem med avsättning till pensionskonto, vilket ger både långsiktig trygghet och ett extra tillskott i framtiden.
Om dig
För att trivas hos Holmströms Rör är du positiv, självgående och lösningsorienterad, med en naturlig fallenhet för samarbete. Du värdesätter kvalitet i ditt hantverk och trivs i ett team där man stöttar varandra och har roligt på jobbet. God kommunikativ förmåga är också en viktig del av att lyckas i rollen.
Viktigt för tjänsten
Erfarenhet av VS-installationer
Branschcertificat VVS
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av större entreprenader
Giltigt svetscertifikat
Om rollen som Ledande VS-montör
Har du erfarenhet av att leda montage? Då kan vi erbjuda dig rollen som Ledande VS-montör. I den här tjänsten planerar, leder och följer du upp montaget på plats och fungerar som länken mellan projektledare, platschef och montörsteamet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir:
Planera och leda arbetslaget på plats
Säkerställa kvalitet och följa säkerhetsrutiner
Ansvara för materialbeställningar och samordning
Delta i byggmöten och rapportera direkt till projektledare
Om Holmströms Rör
Holmströms Rör är ett väletablerat VS-företag med anor från 1932 och ingår idag i installationskoncernen Currentum. Med kontor i Helsingborg, Malmö och Ängelholm levererar de moderna VS-lösningar för både nyproduktion och större entreprenadprojekt i hela Skåne.
Deras erfarna och yrkesskickliga montörer säkerställer att slutresultatet håller högsta standard, med rätt funktion och kvalitet, från första moment till färdig installation.
De är stolta över sitt hantverk, deras starka teamkänsla och de långsiktiga relationer de bygger, både med kunder och medarbetare.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Holmströms Rör med Adecco. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Cecilia Danlaren via cecilia.danlaren@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
