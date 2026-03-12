VRs uppdrag Mälartåg söker Trafik- och informationledningsschef
I december tar VR Sverige över driften av Mälartåg och vi söker nu en Trafik- och informationsledningschef för uppdraget med start under mobiliseringsfasen. För att lyckas i rollen är du en trygg ledare som vill utveckla och leda delar av vår operativa kärnverksamhet och som värdesätter en kultur präglad av respekt, samarbete och ett högt säkerhetstänk.
Om VR Sverige
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på det nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar: Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling. Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som trafik- och informationsledningschef ansvarar du för en central funktion inom VR:s uppdrag Mälartåg. Rollen är avgörande för den operativa leveransen och har direkt påverkan på trafikkvalitet, punktlighet och kundupplevelse. En viktig del av uppdraget är att säkerställa att trafikledningsverksamheten fungerar effektivt, säkert och i enlighet med gällande regelverk, trafikavtal och VR:s säkerhetsstyrningssystem.
Du arbetar med uppföljning av verksamhetens resultat kopplat till trafikkvalitet, punktlighet och störningshantering. Du säkerställer också att avvikelser, tillbud och krissituationer hanteras enligt fastställda rutiner. I rollen ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna samt skapa goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö, rätt kompetens och en fungerande bemanning.
I rollen samverkar du nära med både interna funktioner och externa parter, såsom beställare, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen eller motsvarande relevant utbildning samt erfarenhet av att leda verksamhet och personal i en operativ miljö. Du har erfarenhet av att arbeta i en dygnet-runt-verksamhet, gärna inom järnväg, spårtrafik eller annan transportintensiv verksamhet.
Du har tidigare haft ansvar för större personalgrupper och är van att arbeta med frågor kopplade till trafiksäkerhet, arbetsmiljö och verksamhetsuppföljning.
För att lyckas i rollen är du en ansvarstagande och handlingskraftig ledare som arbetar strukturerat och har god kommunikativ förmåga. Du har förmåga att skapa tydlighet och framdrift även i situationer där tempot är högt och flera frågor behöver hanteras parallellt.Övrig information
Du utgår från vårt kontor som kommer att vara beläget nära Stockholm Centralstation. Vissa resor i tjänsten kan komma att förekomma.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en arbetsplats med högt tempo, högt engagemang och goda möjligheter att påverka. Du blir en del av en verksamhet i utveckling och får arbeta tillsammans med kompetenta kollegor med stort driv och en kultur präglad av samarbete, innovation och omtanke.
Vill du bli en del av VR?
Varmt välkommen med din ansökan!
