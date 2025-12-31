VR tåg i Bergslagen söker Trafik- och informationsledare
2025-12-31
Om VR Sverige:
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på det nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Om rollen:
Som Trafik och informationsledare erbjuds du möjligheten att arbeta mitt i händelsernas centrum. Tillsammans med dina kollegor hanterar du avvikelser där målet är att våra resenärer ska komma fram till sitt resmål på ett tryggt och säkert sätt. Som trafik- och informationsledare kommer du tillsammans med dina kollegor att verka för både Tåg i Bergslagen och X-tåg.
Arbetsuppgifter
• Ansvara för trafikledningen av Tåg i Bergslagen och X-tågs trafik samt agera som operativ arbetsledare för tågpersonal
• Övervaka och leda trafiken enligt gällande säkerhetsföreskrifter och lagar
• Säkerställa att alla trafikavvikelser, olyckor, tillbud och olyckor bokförs i avvikelsehanteringssystem
• Ansvara för intern och extern kommunikation vid trafikstörning
• Samordna ersättningstrafik vid avvikelser i planerad tågtrafik
Dina egenskaper:
Vi söker dig som är en kvicktänkt problemlösare som i positiv anda aktivt hanterar de problem som kan uppstå i trafiken. Din sociala kompetens hjälper dig att lämna god och effektiv service till kunder och medarbetare. Du bygger snabbt förtroende genom ditt respektfulla och öppna sätt att kommunicera. Du är tydlig i dialogen och trivs med att arbeta i ett högt tempo där förändring är en del av vardagen.
För att lyckas i rollen krävs att du har utpräglat sinne för att organisera ditt arbete, detta då mycket information hanteras och uppgifter som ska lösas löpande. VR har välutvecklade digitala hjälpmedel som ger dig möjlighet att ge bra service och svara på frågor
Vi ser gärna att du har:
• Tidigare arbetslivserfarenhet från roller där god kommunikationsförmåga och ett logiskt tänkande varit avgörande för att lyckas.
• Mycket god datavana.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av fordonsplanering, omloppshantering eller produktionsledning inom transportbranschen.
• Ytterligare språkkunskaper
Övrigt
Tjänsten är placerad i Gävle på Norra Centralgatan 3. Arbetspassen är schemalagda under dag, kväll och helg, vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna arbeta olika tider på dygnet.
Vill du bli en del av VR?
Skicka in ditt CV och ditt personliga brev via länken nedan. Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I denna rekrytering tillämpar vi personlighets- och färdighetstester. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
