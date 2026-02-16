VR Tåg i Bergslagen söker tågvärdar för sommaren - Flera orter
VR Sverige AB / Tågjobb / Gävle Visa alla tågjobb i Gävle
2026-02-16
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VR Sverige AB i Gävle
, Borlänge
, Fagersta
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om VR
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi upphandlad busstrafik samt upphandlad och kommersiell tågtrafik på nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en del av de största aktörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Om jobbet
Som tågvärd på VR Tåg i Bergslagen är du en av våra viktigaste ambassadörer och ser till att varje resa blir trygg, trevlig och smidig. Att arbeta som tågvärd är ett socialt och omväxlande jobb som kräver servicekänsla, flexibilitet och ansvar, men som också ger mycket tillbaka i form av möten med människor och en meningsfull vardag.
I rollen är du tillgänglig för våra kunder, validerar biljetter, ger information vid eventuella störningar samt ser till att varje resa blir så säker och behaglig som möjligt.
Vi ser gärna att du kan börja i maj i 2026 och arbeta under sommaren, fram till september. Arbetstiderna är förlagda under dag, kväll och helg. Vi söker dig som har möjlighet och vilja att arbeta inom dessa tidsramar och som kan bidra till en säker, trygg och serviceinriktad trafikmiljö.
Dina egenskaper
Vi ser gärna att du har arbetat inom något serviceyrke tidigare. Som tågvärd är det viktigt att du känner dig trygg i att kommunicera både på svenska och på engelska. Du arbetar dagligen med våra digitala hjälpmedel och har en god teknisk förståelse och datorvana. Du har gymnasiekompetens eller motsvarande utbildningsnivå.
Som person drivs du av att hjälpa och möta andra människor i ditt arbete. För dig är det viktigt att sprida positiv energi och när det krävs hjälper du gärna till för att lösa olika situationer. Som tågvärd har du ett viktigt ansvar för säkerhet och därför är du även noggrann med att följa de regler och riktlinjer som finns. Tillsammans med dina kollegor skapar du en resenärsupplevelse i världsklass.Publiceringsdatum2026-02-16Övrig information
Anställning:
Särskild visstidsanställning från maj till september, med goda möjligheter till tillsvidareanställning. Vi söker dig som kan arbeta under hela perioden.
Omfattning:
Heltid
Stationeringsort:
Gävle, Borlänge eller FagerstaUtbildningsbakgrund
Utbildningen inleds i början av maj och det är därför viktigt att du har möjlighet att påbörja din anställning från detta datum. Under utbildningsperioden kommer resor till våra olika stationeringsorter att ingå.
Arbetstider:
Arbetet som tågvärd innebär schemalagd arbetstid som varierar under dygnet. Schemaläggningen regleras efter kollektivavtal, regler och trafik.
Rekryteringsprocess
I denna rekrytering önskar vi att du laddar upp ditt CV och ditt personliga brev. Vidare ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor i samband med att du ansöker. Vänligen notera att du ansöker via vår hemsida och att inga ansökningar mottages via mail.
För att kunna anställas i denna roll behöver du uppfylla hälsokraven enligt TSD Drift för personal med säkerhetskritiska uppgifter. Detta innebär att du måste genomgå och godkännas i en hälsoundersökning. (Läs mer om kraven här: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202019_112k.pdf) Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Jobbnummer
9745398