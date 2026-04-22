VR söker en mekaniker som vill utvecklas inom högvoltsteknik
2026-04-22
Om rollen:
Som mekaniker på VR arbetar du i ett sammansvetsat team där ni tillsammans ansvarar för att våra fordon är trafiksäkra och i bästa skick. Du utför service, reparationer samt mekanisk och elektronisk felsökning, ofta med fokus på modern högvoltsteknik. Vår verkstad ligger i Helsingborg, och du blir en viktig del av vår dagliga verksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förebyggande och avhjälpande underhåll
Felsökning inom högvolt
Rapportera upptäckta kvalitetsavvikelser
Vi söker dig som:
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Innehar B-körkort (D-körkort är meriterande)
Talar och skriver svenska obehindrat
Behärskar engelska
Är lösningsorienterad, noggrann och nyfiken på ny teknik
Ansök idag och bli en del av vårt fantastiska team!
Hos oss erbjuds du en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utveckla både dina tekniska färdigheter och ditt lagspel. Om du gillar problemlösning och strävar efter vidareutveckling inom högvolt så är det här tjänsten för dig.
Välkommen med din ansökan och ta chansen att bli en del av VR:s engagerade team!
Ansökningsprocess
Då vår urvalsprocess sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt men senast 2026-05-30. Du ansöker genom att klicka på länken nedan. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Underhållschef Arvid Plötz, mailto:arvid.plotz@vrsverige.com
.
Kort om VR
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124274".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
254 68 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort.
